Todo listo para la 78 edición del Festival de Cannes

Por: SERGI RAMOS

La Gualdra 668 / Cine / Festival de Cannes

En los últimos días de abril se puso en marcha la maquinaria de comunicación del Festival de Cannes, abriendo un goteo permanente de noticias con listas de filmes seleccionados, composición de jurados, selecciones de última hora, premios honoríficos y selecciones de ultimísima hora. El cine mexicano no cuenta con ninguna película representada, pero el cineasta Carlos Reygadas forma parte del jurado para la Palma de Oro y sigue la colaboración con el festival de Morelia.

Una competencia sin veteranos

La programación de las últimas ediciones se había caracterizado por la importante presencia de los venerables patriarcas del festival, como Marco Bellochio, Ken Loach o Aki Kaurismäki, algunos en mejor forma que otros. Otros, como Francis Ford Coppola y su Megalópolis, presentaron proyectos que llevaban madurando durante lustros, incluso décadas.

En la selección oficial de este curso, no queda apenas rastro de figuras tutelares que hayan surcado la alfombra roja de la Croisette, en mil y una curtidas competencias. Sólo los hermanos Dardenne, verdaderos tótems del festival, presentan su décima selección con Jeunes mères (Jóvenes madres), película filmada en una maternidad. Los belgas han acumulado cinco premios desde que en 1999 presentaran Rosetta, cuya actriz protagonista, Emilie Dequenne, falleció hace apenas unas semanas.

Cine de autor para todos los públicos

El resto de la competencia, sin ser tan añejo ni de renombre, deja entrever una solera que promete una buena añada, de la mano de realizadores (algo) menos curtidos. Flota en el aire de Cannes la convicción de que las últimas ediciones han resultado un gran éxito, y es cierto que los cinéfilos han aplaudido sin demasiados reparos la calidad general de la selección.

Además, se ha conseguido que las ganadoras de las dos últimas Palmas, Anora de Sean Baker y Anatomía de una caída de Justine Triet, hayan apartado de un manotazo la idea de un cine de autor hermético y consagrado a una happy few y hayan cosechado un importante éxito no sólo crítico, sino también de público. Este camino de rosas, como también sucedió con Parasite de Bong Joon-ho en 2019, ha culminado en la otra gran recompensa ubicada en la otra orilla del charco, los Oscar de Hollywood.

Esta confabulación entre Hollywood y el cine de autor promovido desde Europa, sospechosa a ojos de los cinéfilos más vanguardistas, pareció confirmarse en las palabras de Thierry Frémaux, delegado general del festival, cuando en medio de la presentación de la presente competencia, soltó que las nuevas generaciones de autores se habían reconciliado con la narración cinematográfica.

Una competencia oficial con algunas caras conocidas

Si dejamos de lado a los Dardenne, la competencia a la Palma de Oro deja paso a una generación más joven, cuyos nombres más conocidos para el gran público son probablemente los de dos estadounidenses, Wes Anderson y Richard Linklater.

El primero lleva cierto tiempo perdiendo el crédito entre algunas capillas de críticos, y en particular desde su última presencia en la Croisette, con Asteroid City, aunque la filmoteca francesa le esté dedicando ahora mismo una exposición. Esta vez llega con The phoenician scheme, con un elenco que demuestra que no ha perdido el tirón entre la crème de los actores hollywoodienses, y que cuenta entre otros con Benicio del Toro, Scarlett Johansson o Tom Hanks.

El recorrido de Richard Linklater ha sido celebrado por otros festivales, en particular Berlín, con su trilogía Before… con Ethan Hawke y Julie Delpy de eternos protagonistas. Su último trabajo, Nouvelle vague, no podía escapársele al festival francés, ya que se trata de un viaje a 1959 y al rodaje de À bout de souffle (Al final de la escapada), el primer largometraje de Jean-Luc Godard que lo propulsó inmediatamente al cielo de la cinefilia más exigente. Queda por ver si Linklater se queda en el homenaje o decide darle el mismo tono irreverente que adoptó hace unos pocos años Le redoutable de Michel Hazanavicius.

El danés Joachim Trier ha sido seleccionado con su último opus, Valor sentimental, un drama familiar interpretado por Renate Reinsve y Elle Fanning, tras recibir un amplio reconocimiento, no sin alguna polémica, con su retrato femenino (que no feminista) La peor persona del mundo.

La consagración del género

El género fantástico, gracias a su variante nueva carne, ha conseguido hacerse un lugar en las últimas selecciones, confirmado por el inesperado éxito que supuso La sustancia de Coralie Fargeat. Este año cuenta con la vuelta de Julia Ducournau -vencedora en 2021 con Titane– con Alpha, relato de una futurista epidemia.

Ari Aster, director de culto iniciador del llamado “horror elevado”, presenta Eddington, un western con Emma Stone, Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. La escocesa Lynne Ramsey vuelve a explorar la maternidad desde el prisma de lo sobrenatural con Die, my love, como lo hiciera con Tenemos que hablar de Kevin, y tras la decepcionante Nunca estarás a salvo. Cuenta también con un casting glamour: Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, y la gratamente recuperada Sissy Spacek.

Desde España

Estaremos especialmente atentos a la doble presencia de filmes españoles en la competición oficial. La catalana Carla Simón cierra con Romería la trilogía con reminiscencias autobiográficas y rurales iniciada con Verano 93 y Alcarrás. Oliver Laxe, ganador en distintas secciones con O que arde (2019) y Mimosas (2016), vuelve con Sirat a rodar en el Magreb, esta vez con un elenco de actores profesionales entre los cuales se encuentra el catalán Sergi López.

Bajo un cielo de plomo

El cada vez más aterrador estado del mundo parece haber afectado un buen número de producciones, que dan cuenta de situaciones políticas opresivas ubicadas en el presente o en un pasado reciente.

El festival sigue con su tradición de invitar al cine iraní. Jafar Panahi vuelve con Un simple accident (Un simple accidente), después de su muy pesimista No bears. Se trata de su primera película rodada en el exilio, tras su encarcelamiento en 2022 por protestar contra el régimen. Su compatriota Saeed Roustaee mostrará Woman and child, después de la celebrada sátira Los hermanos de Leila, en competición en 2022.

Desde otras coordenadas geográficas, también se ha programado una buena dosis de cine político. El sueco de origen egipcio Tarik Saleh, observa de nuevo el autoritarismo, con su habitual envoltorio de cine negro, en Las águilas de la república. El documentalista Sergei Loznitsa vuelve a interrogar, desde la ficción, las raíces de las derivas totalitarias del antiguo bloque soviético en Dos fiscales, ubicada durante el estalinismo. Mario Martone, realizador italiano que también oscila entre el documental y la ficción, propone en Fuori una biografía de la estancia en prisión de la actriz y escritora italiana Goliarda Sapienza, después de Nostalgia, su conmovedor retrato del hampa napolitana.

En este apartado también podríamos incluir el último trabajo del brasileño Kleber Mendonça Filho, O agente secreto, thriller político localizado en el Recife de los años 70, interpretado por Wagner Moura. La cineasta indie estadounidense Kelly Reichardt, unánimemente celebrada por la crítica con First cow, homenajea también el cine de los 70 con The mastermind, una historia de atracos en la época del Vietnam y de las luchas feministas.

El cine francés, además de la película de Julia Ducournau, presenta dos propuestas atractivas y una promesa. Desde el cine policiaco, Dominik Moll propone con Dossier 137 una relectura del episodio de los “chalecos amarillos” que sacudió Francia en 2018, mientras que la siempre interesante Hafsia Herzi presentará su tercer largometraje como realizadora, La petite dernière (La hija menor). El festival abrirá con Partir un jour, de Amélie Bonnin, primer largometraje inspirado por un, nos dicen, brillante cortometraje.

Para no dejarse a nadie en el tintero, completan la selección la alemana Mascha Schilinski, con Sound of falling, un drama rural que abarca cuatro generaciones de mujeres, la japonesa Chie Hayakawa, vista en 2022 en la Semana de la Crítica con la distópica Plan 75, y The history of sound, un drama histórico ambientado en la Primera Guerra Mundial con tintes LGBT, del sudafricano Oliver Hermanus, que realizó anteriormente Living, un remake de Vivir, de Akira Kurosawa.

Y un apunte de última hora: la inclusión este último viernes de la última cinta de Bi Gan, prodigio del cine chino, que deslumbró al festival (y a un servidor en especial) con la virtuosísima Largo viaje hacia la noche y su interminable plano secuencia en 3D. Resurrección, su última propuesta, se presenta como un viaje por la historia de China a través del prisma de unas mil y una noches futuristas.

El jurado de la competición oficial estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, y contará entre sus miembros con el mexicano Carlos Reygadas, además del coreano Hong Sang Soo, la india Payal Kapadia (realizadora de la maravillosa La luz que imaginamos), o la actriz Halle Berry, entre otros, formando un equipo de marcado corte autorista.

Una cierta mirada y películas fuera de competencia

Las secciones oficiales fuera de competición, que se han multiplicado estos últimos años, suelen proponer películas no tan sesudas y aptas para todos los paladares. Este año cuentan como cabeza de cartel con el incombustible Tom Cruise, en el último episodio de Misión imposible: Sentencia final, así como de Spike Lee, Highest 2 lowest, con Denzel Washington, y de Ethan Coen, con Honey don’t. En esta categoría entra también una propuesta en español, el musical La ola del chileno Sebastián Lelio, realizador de dramas como Gloria y su remake hollywoodense Gloria Bell o Una mujer fantástica.

La competencia Una cierta mirada vuelve a presentarse como un laboratorio para dar a conocer a cineastas noveles o provenientes de países con poca tradición cinematográfica. La selección, a menudo algo irregular, ha permitido descubrir sin embargo auténticas joyas, como la china Black dog de Guan Hu en el curso pasado. Entre las seleccionadas en esta edición, estaremos especialmente atentos a A pale view of hills del japonés Kei Ishikawa, que con sus anteriores A man y Previously saved version propuso unas interesantes reflexiones sobre la identidad.

Aquí encontramos también dos obras latinoamericanas. El colombiano Simón Mesa Soto, que ya fue seleccionado en la Semana de la Crítica en 2021 con Amparo, un filme sobre el reclutamiento forzoso de los jóvenes marcado por un formalismo austero, presenta esta vez Un poeta, una comedia sobre un escritor fracasado que decide acompañar a una joven adolescente. El chileno Diego Céspedes, después de su premiado corto El verano del león eléctrico, presentará La misteriosa mirada del flamenco.

Entre los noveles, el festival ha decidido dar la alternativa a actores que se han pasado a la realización, entre los cuales destacan dos mediáticas actrices, Scarlett Johansson con Eleonor la grande, sobre una mujer de 90 años que reconstruye su vida después de la muerte de una amiga; y La cronología del agua, dirigida por Kristen Stewart, que adapta la novela autobiográfica de la escritora Lidia Yuknavitch. También Harris Dickinson, intérprete de Triángulo de la tristeza y Babygirl, probará suerte con Urchin, retrato de un joven marginal londinense.

Apuntes sobre las secciones paralelas

En las secciones paralelas del festival, cabe destacar la siempre exigente programación de la Quincena de los Cineastas, con dos nombres importantes, el alemán Christian Petzold con Espejos n°3; y Enzo, la obra inacabada por Laurent Cantet, recientemente fallecido, que se encargó de finalizar su cómplice Robin Campillo, Palma de Oro en 2017 con 120 latidos por minuto. También estará presente el japonés de origen coreano Sang-Il Lee, autor de la destacable Rabia en 2016.

Acid, la sección de cineastas independientes presentará la obra del argentino Lucio Castro, Drunken noodles, historia de un joven artista llegado a Nueva York. También ha sido seleccionado el último capítulo de la trilogía documental Noche oscura del francés Sylvain George, centrada en los jóvenes exiliados que sobreviven en las calles de París.

El realizador español Guillermo Galoe ha sido seleccionado por la Semana de la Crítica con Ciudad sin sueño, ambientada en un poblado gitano. Además, prestaremos atención a Left-handed girl, de la taiwanesa Shih-Ching Tsou, co guionizada, producida y montada por Sean Baker.

También en el marco de la Semana de la Crítica, les informaremos sobre la tradicional presencia del Festival Internacional de Cine de Morelia, con una selección de cortometrajes de los mexicanos José Eduardo Castilla Ponce (Aguacuario), Julia Granillo Tostado (Ser semilla), Adolfo Margulis (Spiritum) y el venezolano afincado en México Juan Víctor Manrique (Buscando un burro).

La competencia de cine inmersivo, tras el éxito del curso pasado, ha sido prolongada en una segunda edición, con una selección de nueve piezas.

Chabadabada

Un hombre, una mujer, este año el festival ha decidido desdoblar su tradicional afiche para homenajear la romantiquísima película de Claude Lelouch, con Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant. Su banda sonora, compuesta por Francis Lai, se ha incrustado irremediablemente en el cerebro de varias generaciones de espectadores. La película se llevó la Palma de Oro en 1966, y seguidamente ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Otro precedente que, como señalamos anteriormente, el festival buscará repetir este curso.

Con otro estilo y desde otras coordenadas, la Quincena de Cineastas repite la propuesta de realizadores pintores inaugurada con Takeshi Kitano el año pasado, encargándole el afiche al controvertido estadounidense Harmony Korine. Otros tiempos, otras costumbres.