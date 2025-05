Aunque retirarán la maquinaria, Gobierno del Estado sigue adelante con el viaducto elevado

Por: Jaqueline Lares Chávez •

José Luis de la Peña Alonso, secretario de Obras Públicas, subrayó que el gobierno estatal es respetuoso de las determinaciones emitidas por el Juzgado Federal en relación al retiro de la maquinaria en la construcción del Viaducto Elevado en el buleva Metropolitano. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la resolución, señalando que existen «criterios que se contraponen dentro de los mismos juzgadores».

De acuerdo con el secretario, el gobierno acatará la resolución, pero no la comparte. “Nosotros somos respetuosos de las determinaciones que emite el Poder Judicial y en ese sentido, pues, vamos a acatar esa resolución, aunque no la compartimos, no estamos de acuerdo, ya que hay criterios que se contraponen dentro de los mismos juzgadores”, indicó.

Explicó que mientras un juzgado había determinado que no era necesario retirar la maquinaria debido a que el fondo del asunto aún no se había resuelto, otro juzgado ha dictado la suspensión definitiva, ordenando la remoción de los equipos.

A pesar de la suspensión, reafirmó que el proyecto sigue en pie. En este sentido, detalló que la empresa encargada de la obra ya ha sido notificada y está trabajando en la logística para llevar a cabo el desmontaje de las grúas y el retiro paulatino de la maquinaria, debido a la complejidad de las maniobras, que deben realizarse durante la noche y en varios días debido al tamaño de los equipos.

De la Peña Alonso aclaró que el proyecto del viaducto elevado sigue siendo una prioridad para el gobierno estatal dentro del Plan de Movilidad de Zacatecas. «Nuestra intención es llevar a cabo esta obra, que forma parte del plan de movilidad», subrayó, destacando que la construcción busca resolver el problema de saturación vehicular en el bulevar, que ya ha alcanzado su capacidad máxima y que, en los próximos años, se agudizará si no se toman medidas preventivas.

También comentó que, a pesar de las resistencias de ciertos grupos, especialmente aquellos con intereses políticos, el gobierno estatal continuará avanzando en otros proyectos de infraestructura. Afirmó que, además, se están llevando a cabo importantes mejoras en el transporte público y se han iniciado otros proyectos de modernización en diversas áreas, como infraestructura vial y deportiva. “Creemos que un pequeño grupo de ciudadanos, pero sobre todo ligados a intereses políticos, están interponiendo esta serie de recursos”, expresó.

Sobre la solicitud de reparación del daño hecha por el alcalde de Zacatecas y otros actores políticos, de la Peña Alonso descartó que dicha petición fuera procedente en este momento, pues el fondo del asunto aún no se ha resuelto. «Solicitar eso en este momento es querer engañar a la ciudadanía», afirmó, y enfatizó que no ha habido ninguna afectación al patrimonio cultural, ya que el proyecto no afecta la zona protegida como patrimonio mundial. Agregó que los impactos visuales que pudieran generarse ya están contemplados en un plan para mitigar dichos efectos.

Finalmente, destacó que, a pesar de las oposiciones, el gobierno estatal continuará trabajando en beneficio de la ciudad y el bienestar de los zacatecanos. “Seguiremos avanzando en todos los grandes proyectos, como ya lo ha anunciado nuestra presidenta, el Hospital General de Tercer Nivel, la vivienda para el bienestar y el tema de carreteras. No nos detendremos por este pequeño grupo que busca llevar beneficios a sus intereses políticos», concluyó.

En cuanto a la señalética en la obra, de la Peña Alonso explicó que, a pesar de la orden de retiro de maquinaria, las barreras de protección y la señalización seguirán en su lugar. Esto, aclaró, no responde a un capricho, sino a la necesidad de garantizar la seguridad de los conductores y peatones, dado que ya se han realizado excavaciones y perforaciones en la zona.