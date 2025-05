Aprueban reforma para dar paso a nuevo sistema de transparencia

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La LXV Legislatura del Estado aprobó una reforma constitucional que suprime al Instituto Zacatecano de Transparencia, trasladando sus funciones a otras instancias para un nuevo sistema de transparencia.

En la misma sesión, se destacó la importancia de fortalecer la gobernabilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, frente a sus desafíos actuales.

Además, se rechazó la propuesta de un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde EE. UU., advirtiendo que afectaría gravemente la economía nacional y responsabilizando al gobierno federal por no atender adecuadamente las demandas de la comunidad migrante.

Con 20 votos a favor y ocho en contra se aprobó la reforma constitucional que suprime al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), en cumplimiento con la reciente modificación a la Carta Magna en materia de simplificación orgánica.

A partir de esta reforma, las atribuciones que ejercía dicho organismo serán asumidas por las instancias competentes en cada materia, a través de los sujetos obligados, garantizando la continuidad en el ejercicio del derecho a la información y la protección de datos personales dentro de un nuevo esquema de transparencia institucional.

Una vez avalado el dictamen, se instruyó remitir de inmediato la minuta de reforma a los Ayuntamientos del estado para su análisis y eventual aprobación, conforme al procedimiento legislativo.

En el apartado de asuntos generales, la diputada Ana María Romo Fonseca y el diputado Oscar Novella Macías destacaron la importancia de la BUAZ como eje de desarrollo académico y social e hicieron por lo que destacaron la necesidad de fortalecer su gobernabilidad y legitimidad.

Romo Fonseca inició su intervención con una reflexión profunda sobre la misión y visión de la BUAZ, destacando su rol como una universidad pública, crítica, democrática y comprometida con la formación de ciudadanos competentes y con la reducción de la desigualdad social.

En sus propias palabras, «la BUAZ, es una institución autónoma, pública, crítica, democrática y popular, que forma a través de programas de calidad, ciudadanos competentes, innovadores y con reconocimiento social».

A su vez, subrayó el impacto económico, cultural y social de la universidad: «su impacto económico es fundamental en distintas regiones del Estado, su impacto cultural, de ciencia y de innovación, identidad que nos da nuestro Estado y genera la comunidad del conocimiento».

Señaló que la comunidad universitaria se encuentra en un momento crítico, donde las decisiones de hoy definirán el futuro de la institución.

«Es necesario ya poner un alto antes que la dinámica y la inercia de los hechos hagan que sea demasiado tarde y tengamos que enfrentar problemas con poca solución», expresó la diputada, insistiendo en la urgencia de tomar decisiones responsables.

Exhortó a los actores involucrados, tanto autoridades como estudiantes, a privilegiar la gobernabilidad y la fortaleza institucional para evitar que la situación se desestabilice aún más.

Asimismo, la diputada destacó la importancia de fortalecer los principios académicos, técnicos y jurídicos dentro del consejo universitario, dejando de lado intereses personales o partidistas.

«Es tiempo de comenzar, y si me lo permiten, de recomenzar», expresó Romo, apelando a la necesidad urgente de la recomposición interna de la universidad.

Por su parte Novella Macías complementó este análisis reconociendo la trascendencia de la institución en el ámbito académico y social de Zacatecas.

“Desde este honorable Poder Legislativo expreso mi reconocimiento y atención a la jornada electoral que hoy celebra la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una institución que no solo representa el corazón académico del Estado sino también un referente del pensamiento crítico, formación ciudadana y compromiso social», manifestó.

En su intervención, hizo un llamado a la comunidad universitaria a ejercer su derecho a elegir sus autoridades con madurez, respeto a la legalidad y en un clima de civilidad.

También manifestó su apoyo a la universidad como un espacio de desarrollo científico y cultural, y reiteró su respeto por la autonomía de la BUAZ, comprometiéndose a respaldar cualquier iniciativa que contribuya al fortalecimiento de la institución.

«Se trata de un bien público, es un símbolo de identidad, es la casa de las ideas», concluyó.

Finalmente, el diputado Roberto Lamas Alvarado alzó la voz en defensa de los connacionales que radican en Estados Unidos ante la amenaza de un posible impuesto del 5% a las remesas, impulsado por el presidente Donald Trump y respaldado por el Partido Republicano.

Hablando no solo como legislador, sino «como un migrante que ha sido parte del esfuerzo y del trabajo día a día», subrayó que las remesas no representan un lujo, sino un acto de responsabilidad y afecto hacia las familias que permanecen en México.

Criticó enérgicamente la propuesta al señalar que supondría una doble carga para los trabajadores migrantes, quienes ya pagan impuestos en EE.UU. sin importar su estatus migratorio.

“Los migrantes no podemos pagar los platos rotos de esta Cuarta Transformación”, expresó, acusando además al Gobierno federal de no actuar con firmeza frente a las verdaderas causas del problema, como el narcotráfico y el flujo del fentanilo.

Advirtió que, de aprobarse el impuesto, podría registrarse una reducción de hasta 3,200 millones de dólares en remesas, lo cual afectaría gravemente a la economía mexicana.

Lamas Alvarado replicó con firmeza, reiterando que, en su opinión, sí hay responsabilidad de la 4T al desatender peticiones concretas de las comunidades migrantes, como la reactivación de licencias de conducir emitidas por organizaciones zacatecanas en EE.UU., que han ayudado a evitar deportaciones. Aseguró que el actual Gobierno ha ignorado esas gestiones, a diferencia de administraciones pasadas.

Finalmente, reconoció que, a pesar de las diferencias ideológicas, es necesario unirse como legisladores para defender los derechos de los migrantes.

«Tal vez parte de nuestra democracia es no coincidir, pero de eso se trata: de no coincidir para encontrar el camino correcto para ver el cómo sí», buscando que tal propuesta no se materialice.