Cuestiona David Monreal permanencia de Zacatecas en el listado de alerta de viajes de EU

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El gobernador David Monreal Ávila afirmó que Estados Unidos no tiene actualizada la información sobre las condiciones de seguridad que hay en Zacatecas, por lo que es equivocado que mantenga a la entidad en el listado de alerta de viajes de su Departamento de Estado.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos de la política interna de este gobierno que puede recomendar a sus ciudadanos, pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y está acreditado por todas las instituciones internas que Zacatecas es el estado que más ha disminuido los homicidios y la mayoría de los delitos”, dijo.

Afirmó que en este momento ya hay otros indicadores no solamente en materia de seguridad, sino también en el tema de la pobreza, en donde Zacatecas superó la media nacional, lo que significa que se rescató de esa condición a un amplio sector de la población,

Asimismo, mencionó que, en las calificadores internacionales, Zacatecas tiene buenos indicadores en lo que respecta a la fortaleza económica mientras que en la Secretaría de Hacienda el estado está clasificado como uno de los estados más eficaces.

Entonces, de acuerdo con Monreal Ávila, “hay muchos indicadores que dan el reflejo de los avances en materia de seguridad y fijamos una postura institucional porque creemos conveniente que se actualicen los números de aquel gobierno”.