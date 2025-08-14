Refuerzan seguridad en Guadalupe con equipo, patrullas y tecnología

Por: La Jornada Zacatecas •

En materia de seguridad en el municipio de Guadalupe, la corporación policíaca se ha visto reforzada en equipamiento, unidades, infraestructura digna y tecnología, gracias al gobernador David Monreal, así lo expresó el presidente municipal Pepe Saldívar.

Asimismo, el primer edil destacó que actualmente existe una coordinación eficiente, no solamente entre corporaciones policíacas estatal y municipal, sino también con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalías local y federal, esto en bienestar de las y los guadalupenses.

«Hoy se entregan patrullas, equipamiento, un comedor amplio moderno, un gimnasio completo, un centro de tiro virtual y eso no fuera posible sin la voluntad de nuestro gobernador David Monreal Ávila por buscar un mejor zacatecas.

“Prueba de la buena coordinación, el pasado Festival Cultural y Artístico de Guadalupe, donde con la colaboración sana de los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, tuvimos un saldo blanco y las familias tanto guadalupenses como de otros municipios e incluso de otros estados y países, pudieron disfrutar del espectáculo en paz”, indicó.

Concretamente gracias a la combinación de recursos estatales y municipales, la Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe cuenta con un nuevo stand de tiro virtual, patrullas nuevas, así como equipo táctico nuevo para todos los elementos, además de un gimnasio equipado, así como el comedor y cocina en las instalaciones de seguridad pública.

Finalmente, Pepe Saldívar invitó a todos los municipios a que se sigan coordinando con las autoridades estatal y federal para seguir logrando mejores resultados en materia de seguridad, pacificación y bienestar de Zacatecas.