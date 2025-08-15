Escala Zacatecas a sexto lugar nacional en investigadores certificados

Por: La Jornada Zacatecas •

En los últimos cuatro años, el número de investigadoras e investigadores certificados en Zacatecas ha aumentado en 76 por ciento; el número de posgrados de calidad en 113 por ciento y el número de becas de posgrado en 155 por ciento, lo que coloca al estado en los lugares 6º, 7º y 3º en estas categorías, respectivamente, en el ámbito nacional.

Hamurabi Gamboa Rosales, director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), destacó estos resultados en el quehacer científico estatal en lo que va del gobierno del mandatario David Monreal Ávila, de acuerdo a los indicadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Explicó que Zacatecas cuenta con 608 personas certificadas en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de ahí que ocupe el sexto lugar nacional, con 36 investigadores por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 31. “Tenemos ese talento y esa vocación educativa y de investigación”, dijo.

Bajo este mismo esquema de medición, el estado ocupa el tercer lugar en el número de becas de posgrado que otorga la Secihti, con 1 mil 486; y el séptimo lugar en el número de posgrados, con 49 posgrados certificados en los últimos tres años.

“En la entidad estamos generando núcleos académicos base, que son los formadores de posgrados; en la maestría y el doctorado es donde se genera el conocimiento o se desarrolla la tecnología. Es decir, en Zacatecas estamos generando conocimiento y, a través de este, bienestar. Es un ecosistema que se fundamenta en el sistema educativo zacatecano”, afirmó Gamboa Rosales.

En recursos indirectos que llegan a la entidad, en becas, estos números representan 150 millones de pesos al año, mientras que en estímulos a los investigadores llegan 130 millones.