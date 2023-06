‘Arkhé’, de Armando Navarro, en Cannes

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 578 / Cine / Desayuno en Tiffany’s, mon ku

- Publicidad -

En el Festival de Cannes siempre hay sorpresas y coincidencias; y una de esas compaginadas fue ver en Competencia de la Semana de la Crítica en la categoría de Cortometrajes, el corto de 5 minutos intitulado Arkhé, realizado por Armando Navarro, originario de Zacatecas.

Nacido el 6 de septiembre de 1989, “en el mero centro de la ciudad de Zacatecas”, como comentó en entrevista, realizó estudios de literatura iberoamericana en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y obtuvo un máster en el Instituto 17 de Estudios Críticos de México; Navarro es una cineasta experimental, ensayista, creador y montador para N+ Digital Archive y Televisa. Tiene además un documental de Zacatecas de hace 40 años. Pero de qué va su cortometraje y qué tiene de especial para haberlo hecho integrar la Selección de la Semana de la Crítica en la pasada edición del Festival de Cannes:

Arkhé trata del terremoto de México de 1985.

Arkhé muestra imágenes de archivo de Televisa.

Arkhé abre con una imagen shock, una persona muerta entre los escombros.

Arkhé tiene una narración íntima y ficticia; un gancho para jalar la historia del documental.

Narrado en primera persona a modo de recuerdos casi olvidados y emociones en deuda, Navarro condensó en cinco minutos una serie de imágenes no vistas hasta ahora y que él considera muestra un aspecto humano y aún menos estereotipado del drama.

Una historia que no le vino hasta el temblor del 2017. Una narración que es algo de ficción, “pero los afectos de los que se habla son los que me invadieron… yo habré revisado unas diez horas de televisión para depurar esos 5 minutos… había imágenes que veía y veía y estaban ahí y me hablaban”.

Lo que gustó a los programadores del festival fue que les pareció la pieza más radical, muy densa, muy corta, parece que pasan muchas cosas, y “creo que también es quizás el resultado de esa tentativa muy consciente que había de desmarcarme del lenguaje periodístico…”, insistió Navarro. El documental se estrenó en FICUNAM (el Festival Internacional de Cine de la UNAM).

* Actualmente se presenta en Umbrales, la Competencia Mexicana de Vanguardias Cinematográficas de la décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). El trailer puede verse en: https://youtu.be/qJiWSJmOZkk

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra578