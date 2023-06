‘Air’, de Ben Affleck

Por: ADOLFO NÚÑEZ J. •

Con una carrera breve pero bastante sólida en el rol de director, Ben Affleck se ha logrado consolidar como un cineasta talentoso e interesante dentro del cine comercial moderno. Responsable de notables filmes como Gone baby gone (2007), The town (2010) y Argo (2012), el realizador vuelve con un proyecto sumamente peculiar que dentro de su ingeniosa propuesta es en realidad una senda reflexión sobre las enormes contradicciones del sueño americano.

Air (2023) se centra en los intentos de la marca de zapatos Nike para iniciar un contrato con un joven Michael Jordan a mediados de los 80. Una marca que en aquel entonces se encontraba en una situación bastante precaria y que necesitaba fichar a basquetbolistas exitosos para aumentar sus ventas. De dicha relación comercial surgieron los míticos tenis Air Jordan, además de que se estableció un precedente histórico entre las empresas de zapatos y los deportistas que se vuelven el rostro de sus productos.

Pero la película no se enfoca en el legendario basquetbolista ni en los altos mandos de Nike, sino en Sonny Vaccaro (Matt Damon) un ejecutivo que analiza el talento de jóvenes basquetbolistas y que reconoce el enorme potencial de Jordan.

Vaccaro tratará de persuadir primero a sus colegas dentro de Nike de que contratar a Jordan es fundamental para sacar adelante a la compañía; entre ellos se encuentran Rob Strasser (Jason Bateman), jefe de marketing; y Phil Knight (el propio Affleck), fundador de la empresa. Luego tendrá que convencer a Deloris (Viola Davis) la madre de Michael, de que ellos son su mejor opción, aun cuando ya les ha dejado muy en claro que su hijo no tiene ningún interés en relacionarse con Nike.

Muy en el tono del cine de época de Clint Eastwood o Steven Spielberg, la cinta de Affleck se desenvuelve como una “épica del hombre común”, ése que persevera para alcanzar pero que se encuentra dentro de un sistema diseñado para hacerlo fracasar de manera continua. El director reflexiona sobre estas cuestiones, ilustradas de manera brillante en el uso de la canción Born in the U.S.A., de Bruce Springsteen. Publicada en 1984, fue erróneamente interpretada en su momento como una oda al excepcionalísimo estadounidense, cuando en realidad se trata de una crítica al gobierno desde el punto de vista de un veterano de Vietnam que no consigue trabajo.

Lo mismo ocurre con el filme de Affleck, que a primera vista salta como una glorificación o un enorme anuncio publicitario hacia una empresa, pero que en su interior guarda una profunda crítica a ese sistema capitalista bajo el cual se rige el país vecino.

En ese sentido, el director analiza la fascinación que existe en el inconsciente colectivo con las historias de personajes que vienen desde abajo, que logran destacar por sus propios medios y que cuentan con un talento genuino e innegable, tal y como ocurrió con Michael Jordan. Air es un retrato sobre esos iconos que se vuelven genuinamente inspiradores y que pueden surgir de cualquier sitio, desde una compañía venida a menos, una familia afroamericana que busca salir adelante, o hasta en el diseño de un simple zapato.

