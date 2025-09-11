Designan a Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva comisionada nacional de Búsqueda

Por: La Jornada Zacatecas •

Al darse a conocer los resultados del proceso de consulta a mujeres y hombres para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “se contó con perfiles destacados y con amplias trayectorias, tanto académicas como profesionales”.

En ese proceso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó a Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva comisionada nacional de Búsqueda.

Al respecto, la secretaria de Gobernación aseguró que el profesionalismo y experiencia de la nueva titular serán clave para fortalecer las acciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Agradeció a los colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil que participaron en este proceso de selección.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que se recibieron mil 155 propuestas y mil 642 comentarios de familias, colectivos, organizaciones y personas expertas.

Además de la realización de entrevistas públicas entre el 2 y el 9 de septiembre, garantizando un proceso transparente y participativo.

Después del análisis, los cinco aspirantes que cumplieron con el perfil requerido fueron: Hermilo de Jesús Lares Contreras; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambros, ⁠Martha Lidia Pérez Gumercindo, cuyos nombres se presentaron a la Presidenta de México para la designación.

La secretaria de Gobernación refirió que el proceso tuvo intensa participación de familias, colectivos y especialistas en la materia.

Fueron 76 los perfiles propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil; 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases, y al final 25 personas fueron entrevistadas.

Recordó que por instrucción de la presidenta se atiende como una prioridad del gobierno el tema de búsqueda de personas, que causa dolor y hace tomar conciencia sobre la necesidad de seguir trabajando y fortaleciendo los procesos.

La secretaria Rodríguez indicó que, desde el mes de abril, se escucharon y atendieron las demandas y propuestas de familiares de las víctimas, colectivos y sus representantes, y esto se seguirá haciendo.

Por ello, anunció que se convocará a una Jornada Nacional de Capacitación y Actualización, toda vez que la reciente reforma legal establece que todos los estados deben contar con fiscalías especializadas en materia de desaparición.

“Tenemos el mismo objetivo: Encontrarles, que se conozca la verdad y que haya justicia. Que no haya más dolor por una ausencia en las familias. Somos sensibles ante la espera diaria, a la esperanza por localizarles y al valor en su lucha, lo cual debemos traducir en un llamado de mayor compromiso y esfuerzo para responderles”, resaltó.

Expuso que, en marzo de este año, la presidenta emitió un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, dotándola de más personal, recursos y maquinaria especializada, para responder a las exigencias de los familiares.

A las gobernadoras y gobernadores se les exhortó a sumar esfuerzos humanos, materiales y presupuestales para robustecer también a las Comisiones Locales de Búsqueda, otorgándoles equipos, tecnología y personal capacitado.