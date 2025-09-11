Retira Guadalupe siete toneladas de basura de terreno baldío

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte de las acciones para mantener las calles, colonias, vialidades y terrenos baldíos libres de basura y gracias a un reporte ciudadano realizado a inicio de este mes con respecto a un basurero clandestino, el municipio de Guadalupe detectó un terreno contaminado en los límites con Vetagrande.

Posteriormente, el Gobierno de Pepe Saldívar a través de la Secretaría de Servicios Públicos, retiró siete toneladas de basura, e invitó a las y los guadalupenses a denunciar basureros clandestinos en todo el municipio.

En esta ocasión y durante este recorrido se encontraron desechos pet, llantas y escombro, los cuales tuvieron que ser retirados con maquinaria pesada, además de toda clase de residuos sólidos que la propia ciudadanía arroja en el sitio.

Asimismo, se invita a las familias guadalupenses a colocar la basura en su lugar, además de seguir denunciado este tipo de tiraderos ilegales a través de las redes sociales, o al número 492 998 48 con el fin de evitar focos de infección y contaminación.

Cabe señalar que en un mensaje dado por Antonio Berumen, secretario de Servicios Públicos, destacó la importancia de contar con calles limpias y en un entorno urbano en excelentes condiciones, “estas acciones forman parte de la implementación de políticas públicas del Gobierno de Pepe Saldívar, encaminadas al bienestar social”, finalizó.

Finalmente, el Gobierno Guadalupe refrenda su compromiso de implementar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores en este caso a través de la prestación de servicios públicos eficaces.