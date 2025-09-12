Impulsa Godezac más de 450 actividades artísticas

Por: La Jornada Zacatecas •

En los cuatro años del Gobierno que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, el arte y la cultura en Zacatecas se han convertido en ejes fundamentales para la pacificación, la cohesión social y el desarrollo económico del estado, como parte de las acciones del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) ‘Ramón López Velarde’, bajo la titularidad de María de Jesús Muñoz Reyes.

Desde esta institución, se ha impulsado una política cultural promovida por el gobernador del Estado, misma que se fortalece con la recuperación de la seguridad en las calles, lo que ha permitido que las y los artistas se expresen, y que la ciudadanía disfrute de los espacios culturales.

Con la firme convicción de posicionar a Zacatecas como la capital cultural de México, en el cuarto año de la administración encabezada por Monreal Ávila, se llevaron a cabo cinco festivales culturales, tres de ellos de carácter internacional, que reunieron a más de medio millón de personas, en más de 450 actividades artísticas y académicas.

La inversión destinada a estas acciones superó los 40 millones de pesos, lo que permitió fortalecer la cohesión social, garantizar el acceso a la cultura y consolidar a la paz como uno de los ejes centrales de la política cultural del estado.

Entre los encuentros más representativos está el Festival Cultural del Bienestar, el Festival Internacional de Folclor y el Festival Internacional de Teatro de Calle, eventos que gozan de gran prestigio a nivel nacional e internacional y que refrendan la vocación de Zacatecas como un referente en la promoción y difusión de las artes.

Estos logros, destacó el gobernador, son resultado de un trabajo sostenido para acercar la cultura a la ciudadanía, impulsar el talento artístico y fortalecer la proyección de Zacatecas en el ámbito internacional. Con ello, se refrenda el compromiso de hacer de la cultura un motor de identidad, paz y desarrollo para las y los zacatecanos.

En este contexto, se destacó que con seguridad se ha fortalecido la política social, al acercar la cultura a los sectores que más lo necesitan, así como al rescatar teatros, museos y foros para el talento local y nacional.

Asimismo, la actual administración ha cuidado de manera responsable las finanzas públicas, lo que garantiza festivales, programas y apoyos transparentes para la comunidad artística.