Supera Zacatecas la media nacional en defunciones por accidentes y suicidios

Por: ALEJANDRA CABRAL

Zacatecas cerró 2024 como el estado con la mayor tasa estandarizada de defunciones por presuntos accidentes en todo el país: 46.7 por cada 100 mil habitantes, superando el promedio nacional de 30.5, según el Reporte de Resultados de las Estadísticas de Defunciones Registradas publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Chiapas registró la menor tasa en este indicador, con 19.6, casi tres veces inferior a la de Zacatecas.

Respecto a otras muertes por causas externas, el estado superó la media nacional también en tasa estandarizada de suicidios (7.5 frente a 6.9) y homicidios (36.3 frente a 25.6); con un total de 570 registros en este último rubro.

En homicidios, Colima duplicó tuvo la tasa estandarizada más alta con 120.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras Yucatán registró apenas 2.7. Por el contrario, Yucatán tuvo la tasa más alta estandarizada más alta en suicidios (14.2 por cada 100 mil habitantes) y Guerrero la más baja (2.0).

Por otro lado, Zacatecas se situó por debajo del promedio nacional en las principales causas de muerte por enfermedades, con la excepción de los tumores malignos, pues en este rubro la tasa estandarizada fue de 74.5 frente al promedio nacional de 73.2.

Las tasas estatales fueron de 124.7 en enfermedades del corazón (nacional: 148.1), 67.5 en diabetes mellitus (nacional: 86.6). En ambos casos, el estado de Tabasco registró las tasas estandarizadas más altas, con una tasa de 185.2 en enfermedades del corazón y 131.3 en diabetes mellitus.

Las cifras más bajas correspondieron en enfermedades del corazón a Aguascalientes (104.8), y en diabetes mellitus a Sinaloa (51.9).

Según el INEGI, la tasa estandarizada de mortalidad ajusta el número de muertes para eliminar el efecto que tiene la estructura de edad de la población. Esto permite comparaciones más justas entre entidades con pirámides poblacionales distintas, a diferencia de la tasa bruta, que solo relaciona las defunciones con la población total sin este ajuste.

A nivel nacional, se contabilizaron 818 mil 437 defunciones en 2024, lo que representa un incremento de 2.3 por ciento respecto a 2023.

De ese total, el 89.6 por ciento se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 10.4 por ciento correspondió a causas externas: accidentes, homicidios y suicidios.

En el caso de los accidentes de transporte, la mayor parte de las muertes ocurrió en domingo, sábado y lunes. La medianoche concentró el 6.3 por ciento de los casos y las 20:00 horas el 5.1 por ciento.

En 2024, las defunciones por COVID-19 se redujeron a una tasa de 1.1 por cada 100 mil habitantes, habiendo disminuido de una tasa 187.1 en 2021 y 3.6 en 2023. Zacatecas registró una tasa de 1.4.

Zacatecas registró oficialmente 10 mil 150 defunciones en 2024, mientras que el número de muertes ocurridas en territorio estatal fue de 10 mil 079. Sin embargo, al considerar la residencia habitual de las personas fallecidas, la cifra ascendió a 10 mil 298.

El 46.2 por ciento de las defunciones registradas en México en 2024 ocurrieron en el hogar, seguido por los fallecimientos en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (18.4 por ciento) y en hospitales de la Secretaría de Salud (10.6 por ciento).

Las muertes en unidades médicas privadas representaron el 4.4 % y las ocurridas en la vía pública, el 4.3 %. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concentró el 3.3 % de los casos.