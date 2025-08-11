Con afluencia de 50 mil asistentes, concluye el Festival Cultural y Artístico de Guadalupe

Por: La Jornada Zacatecas •

En un entorno familiar y con espectáculos dignos de los mejores escenarios, llegaron a su fin las actividades del Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2025 con rotundo éxito.

Para esta edición, el programa contó con más de 60 actividades que refirieron a conciertos, talleres, pabellones artesanales y gastronómicos, exposiciones, conversatorios, presentaciones de libros y recorridos por los lugares más emblemáticos del municipio.

Los escenarios Cesantoni del Jardín Juárez y La Purísima se deslumbraron con el cartel artístico principal de Río Roma, Los Mier, Plastilina Mosh, El Malilla, Alan Saldaña, Renne, César Veyna de Ruco’s Night y Mystery Affair de Fónica, además de agrupaciones locales y nacionales de variados géneros musicales y disciplinas para todos los gustos de la gente.

Año con año, el festival se ha consolidado para promover la oferta turística, gastronómica, cultural y artística de Guadalupe, destacando que, debido a los operativos de prevención y seguridad, se reportó saldo blanco durante los seis días que duró el evento.

La realización de este Festival Cultural y Artístico trajo una afluencia de más de 50 mil asistentes a las diversas actividades durante la duración total del evento, lo cual generó una importante derrama económica para los negocios locales de diferente giro.

Pepe Saldívar, presidente municipal de Guadalupe, dijo estar contento por toda la respuesta del público, ya que los buenos comentarios desde el primer día hicieron que la gente se acercara a las distintas sedes con el interés de no sólo llevarse experiencias artísticas de diversa índole, sino a la vez conocer más de la historia de Guadalupe.

Con las actuaciones de los cantantes El Malilla y Gabriel Galeón en el Escenario Cesantoni, y en el foro alterno de Mystery Affair de Fónica, se dieron por concluidas las actividades en su emisión 2025.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalupe agradeció a los patrocinadores por hacer posible que el festival se llevara a buen puerto y a la ciudadanía por su respuesta efectiva en el reporte de saldo blanco.