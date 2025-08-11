Hoy arranca el proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar

Por: La Jornada Zacatecas •

Hoy, lunes 11 de agosto, inicia el proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) en 58 módulos en 20 estados: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el objetivo de recibir la documentación de las personas interesadas en participar en la adquisición de una de las 20 mil 999 viviendas contempladas en esta primera etapa de registro, según informaron las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Bienestar, y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Este programa busca garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, personas jóvenes o que enfrentan diversas carencias sociales.

La extensión de cada vivienda varía de los 40 a los 60 metros cuadrados, dependiendo el costo y a quién van dirigidas, sin embargo, en las viviendas más pequeñas se busca generar áreas comunes accesibles para evitar el hacinamiento, así pues, se compensará con áreas para equipamiento urbano, acceso a transporte público y banquetas y vialidades anchas.

Los costos de las casas aún no se conocen, sin embargo, aseguran que el monto máximo a pagar será de 600 mil pesos.

El registro es personal e intransferible y para hacerlo las personas deberán presentar en original y copia: Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente), CURP actualizada y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Los criterios de elegibilidad son: Tener 18 años o más, en caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado; Ingreso familiar específico no mayor a 2 salarios mínimos; No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda; No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la Conavi y no contar con vivienda propia.

En esta fase, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la página oficial de la Conavi: www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención. Posteriormente, se contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional como acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, C.U.R.P., comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos, identificación oficial vigente, comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio), certificado de no propiedad, de ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud, y carta de no derechohabiencia.

El registro en el estado será del 11 al 19 de agosto, en un horario de 10:00 am a 4:00 pm.

En Guadalupe se atenderá en la Clínica IMSS DEDICAM en Avenida de las Américas #104, Fraccionamiento Campo Real; en Fresnillo en el Centro Integrador (junto al ISSSTE), en Avenida Revolución #120, Colonia Magisterial; en Jalpa en la Escuela Primaria Francisco Murguía en Calle Niños Héroes Sur #1, Colonia Centro; en Juchipila en el Centro Integrador (Centro de Maestros) en la Calle Zaragoza #11, Colonia Centro; en Luis Moya en Centro Integrados (por la policía municipal)n en la Calle Azucenas #2, Colonia las Flores y; en Miguel Auza en Centro Integrador en la Calle Zaragoza #10, Colonia Centro.