Avanzan las negociaciones para resolver el pago de la nómina magisterial: Sefin

Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas en Zacatecas, informó que mediante las gestiones que se han realizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las negociaciones avanzan de manera favorable para conseguir los recursos necesarios y así liquidar el adeudo que se tiene con el magisterio estatal, además de que se espera que en el transcurso de este jueves se informe que ya se cuenta con el presupuesto requerido.

Cabe señalar que este jueves se cumplen 10 días de retraso en el pago a los maestros estatales.

Mencionó que se acudió a estas instituciones para avanzar con el acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con el mandatario estatal a efecto de pagar la nómina de educación, ya que Hacienda no había liberado los 2 mil millones de pesos que se acordaron, de igual manera se negocia cómo quedará calendarizada la entrega del recurso para que no se vuelva una situación recurrente.

“Nosotros dejamos presupuestada la cantidad de 2 mil millones de pesos, mismos que quedaron aprobados por el mecanismo presupuestario llamado U080. Este mecanismo no es regularizable, es una gestión, sin embargo, es algo que está comentado por eso quedó plasmado de esa forma”, enfatizó.

Por el momento, el costo total de la nómina es cercano a los 3 mil millones pesos, de los cuales mil millones son compromiso del Gobierno estatal y los otros 2 mil millones de la Federación, “estamos de acuerdo que el estado ponga una parte, razón por la que se pudo cubrir la primera quincena de enero, pero debido que la Secretaría de Hacienda no envió el recurso, nosotros solicitamos un adelanto de participaciones, solicitud que no fue aprobada y dificultando así los flujos de dinero y no se les pudo cumplir en tiempo y forma al magisterio estatal.

Olivares Sánchez mencionó que se ha optado por no buscar préstamos, ya que el pagar deuda con crédito es un “círculo vicioso” con un alto costo financiero que sólo da una solución rápida, pero deja otros estragos como el pago de intereses.

Responde a SNTE-58

“Si hubiese los recursos los hubiésemos cubierto, pero con base en nuestro flujo y disponibilidad, también tenemos que cumplir con poderes autónomos y organismos descentralizados y centralizados, por eso solicitamos el anticipo de participaciones que no fue autorizado por Hacienda y en realidad el problema es de flujos y no hay disponibilidad”, aseveró Ricardo Olivares, luego de que Oscar Castruita Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 58, afirmara que es falta de voluntad y no de

recursos.