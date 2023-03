Desecha el TEPJF 250 demandas interpuestas para invalidar el plan B

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) desechó 250 demandas interpuestas contra el plan B, porque los quejosos sólo hicieron referencia a que las reformas entraron en vigor sin (plantear) un acto de aplicación concreto . En tanto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que este jueves presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para impugnar los mencionados cambios legales del ámbito electoral.

En cuanto al desechamiento colectivo, el TEPJF detalló que 241 fueron de personas que se identificaron como trabajadoras de algún órgano del INE, mientras nueve se presentaron como parte de la ciudadanía.

El tribunal concluyó que no se puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas en las 250 demandas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales vigentes, por su sola entrada en vigor y, por tanto, sin un acto de aplicación en concreto, pues el Tribunal Electoral no tiene facultades para analizar normas en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto .

Hasta anoche había poco más de 200 expedientes turnados para ser analizados y determinar la semana próxima si proceden o también son desechados.

Edmundo, a la espera

Como se divulgó la víspera, en la sesión de este miércoles de la Sala Superior del TEPJF no fue incluido el juicio promovido por el INE como de urgente resolución para revertir el cese de su ex secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

Lo anterior pese a que los recursos fueron interpuestos la mañana del pasado jueves y para las ocho de la noche de ese mismo día la magistrada Janine Otálora ya había enviado a sus colegas el proyecto de resolución, con el sentido de facilitar la reincorporación del ex funcionario. No obstante, sus compañeros de pleno no avalaron el sentido de urgencia del asunto.

Consultado, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, minimizó el rechazo a la petición inicial del organismo, recalcó su crítica hacia la reforma, y se mostró muy confiado en que los jueces y ministros fallarán en contra del plan B.

Creo que un tema tan importante requiere que estén presentes el mayor número de magistrados, pero como lo he dicho en muchas ocasiones, el autoritarismo lleva prisa; la concepción de la democracia siempre va pausada y con calma, así que vamos a esperar. Tarde o temprano se va a restablecer el orden constitucional hoy vulnerado por los poderes Ejecutivo y Legislativo .

Aseguró que la intención de quienes reformaron las leyes no era fortalecer la democracia sino permitir impunidad y abuso del poder.

Aunque dijo que no litigará en la prensa, sí respondió al dirigente de Morena, Mario Delgado, quien ha dicho que para los funcionarios electorales el INE es un botín.