Una ciudad para la Virgen

OSCAR EDUARDO RÍOS PEREIDA

La Gualdra 683 / Historia

La fecha reconocida de fundación de la ciudad de Zacatecas es el ocho de septiembre de 1546. Tras una expedición exploratoria, los militares encabezados por Juan de Tolosa ven la posibilidad de extraer grandes cantidades de minerales de las vetas que circundan el cerro conocido como La Bufa, por lo que pronto deciden establecer un modesto campamento para apropiarse de estas tierras. Sin embargo, esto no se hizo de forma pacífica, pues los naturales rápidamente contraatacaron a los recién llegados, y es aquí donde surge la leyenda fundacional de Zacatecas.

En efecto, según una tradición que pervivió en los primeros habitantes de la ciudad menciona que, para apaciguar a los indios, se apareció una señora con un niño en sus brazos, cuya belleza y resplandeciente luz dejó atónitos a los naturales que estaban en pie de guerra, lo que desembocó en una relativa pacificación de los mismos. Otra manera de contarla describe que se volvió a aparecer la misma señora, pero ahora en lugar del niño en sus brazos, ésta tenía sus manos juntas, reclinadas hacia la derecha, y en posición de arrojar algo a los indios. Este algo era tierra que fue lanzada a los ojos de los naturales para cegarlos y poner fin a la guerra, dando la victoria a los conquistadores. Todo esto se consumó en la fecha mencionada anteriormente.

A partir de esta tradición, los habitantes de las minas recién descubiertas y pacificadas, comenzaron a reconocer como patrona a la Virgen María, que fue identificada con advocaciones diferentes a lo largo del tiempo, los principales fueron: de la Natividad, la Limpia Concepción, el Rosario, de los Remedios, mismos que tenían en común el agregárseles el título “de los Zacatecas”, quizá con la finalidad de reconocer esa ayuda que recibieron al momento de la conquista. Incluso se llega a mencionar que la imagen ubicada en la Parroquia Mayor, era la misma que se había aparecido.

Ante esto el padre Bezanilla se da a la tarea de investigar la veracidad de los hechos, iniciando una serie de entrevistas a personas mayores y, tras ser cuestionados, el sacerdote concluye que, en efecto, las apariciones fueron ciertas y la imagen era aquélla que había participado en la conquista de los indios zacatecos.

Esta imagen se quemó en 1736 y fue mandada hacer a la Ciudad de México en 1751, llegando a la ciudad en 1752, es la que actualmente se venera en su altar lateral de la Catedral Basílica de Zacatecas. En Palabras de Bezanilla, la imagen actual se mandó hacer “conforme a los tamaños de la principal de Zacatecas… con la circunstancia de unir en ella aquella otra imagen antigua” así como “todos los misterios y títulos bajo los cuales es… su titular y patrona”.

De esta manera, las advocaciones marianas con las que se le conoció quedaron unificadas en una imagen: la de Nuestra Señora de los Zacatecas, advocación que desde Felipe II dio nombre e identidad a la ciudad.

* Estudiante del Doctorado en Estudios Novohispanos, UAZ.