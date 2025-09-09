Reconoce Pepe Saldívar resultados del cuarto informe de Monreal

Por: La Jornada Zacatecas •

El municipio de Guadalupe ha sido un importante aliado de la actual administración encabezada por David Monreal Ávila en cuanto al desarrollo de infraestructura de seguridad, deportiva y carretera, así lo consideró el Presidente Municipal.

Pepe Saldívar destacó que gracias al trabajo en equipo entre ambas administraciones, se ha logrado construir infraestructura de vivienda social, tales como cuartos nuevos y dignos en diversas colonias del municipio como Tierra y Liberta y Arte Mexicano, por mencionar algunas.

Asimismo, en el tema de seguridad, ya se encuentra en operaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Computo e Inteligencia (C5i), el cual fue edificado sobre un terreno donado por el ayuntamiento guadalupense, ubicado en el cerro San Simón.

Además, se ha recibido por parte del Gobierno del Estado, adiestramiento y capacitación a policías municipales, mejoras en las instalaciones de la Dirección de Seguridad para hacerlas mas dignas, equipo táctico y patrullas para vigilar las colonias.

También se construye la Casa Cuna «Semillitas», la cual será el hogar de cientos de niñas y niños que no cuentan con uno, ubicada en el fraccionamiento Orquídeas, predio también donado por la actual administración municipal.