Docentes del SNTE bloquean boulevard tras impedimento para protestar en Informe de Gobierno

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este lunes, integrantes de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos el sábado pasado con autoridades educativas respecto a la asignación de 58 claves homologadas a profesores de escuelas Normales; al no tener respuesta, decidieron trasladarse al Palacio de Convenciones para manifestarse en el Informe de Gobierno, pero la Policía Vial impidió su tránsito.

- Publicidad -

Ante esa situación, los vehículos de los docentes quedaron varados en el boulevard, frente a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), de manera que esta vialidad fue bloqueada.

Víctor Hugo Montoya Gómez, secretario técnico de la sección 34 del SNTE, informó que la intención era protestar en las inmediaciones del Palacio de Convenciones de manera pacífica, pero la Policía Vial bloqueó el boulevard para que no pudieran trasladarse.

Por su parte, Hallier Morales Dueñas, integrante del Comité Ejecutivo Seccional, exigió la asignación de 58 claves homologadas que se identificaron en las instituciones formadoras de docentes y que durante décadas no han sido reportadas a las escuelas y que “están guardadas en el cajón de Recursos Humanos”.

En este tema, explicó que de trata de claves que fueron creadas para atender las necesidades educativas de cada una de las escuelas Normales, por lo que la petición es que se otorguen a los planteles a donde pertenecen.

Comentó que este fin de semana hubo una mesa de diálogo con autoridades educativas y hubo varios acuerdos, pero en el transcurso de este lunes no se les notificó de su cumplimiento.

Entre los acuerdos, Morales Dueñas mencionó que este lunes la Seduzac entregaría oficios a las diversas escuelas Normales para notificar sobre los procesos que se deben realizar para no entorpecer el pago a 79 trabajadores recontratados.

También se acordó que la vacancia se entregaría de las claves homologadas a los directores de las cinco Normales y que el sindicato intervendría en su ejercicio, pero finalmente se excluyó al SNTE del proceso que se llevaría a cabo este lunes.