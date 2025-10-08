Distribuyen apoyos alimentarios de Corazón Contento en Puebla del Palmar y Las Mercedes

Por: La Jornada Zacatecas •

En un ambiente de cercanía y unidad con las familias de Puebla del Palmar y Las Mercedes, el gobernador David Monreal Ávila encabezó la entrega de 250 apoyos alimentarios del programa Corazón Contento, que impulsa el bienestar y la seguridad alimentaria en Zacatecas.

- Publicidad -

Durante la jornada, en presencia del Director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Víctor Humberto de la Torre Delgado, el mandatario reiteró su compromiso con las comunidades de El Mineral, al extender este beneficio a pesar de que Fresnillo no forma parte del esquema de colaboración peso a peso que opera con otros 30 ayuntamientos del estado.

“Primero está mi tierra, primero está mi gente. Y aunque este municipio no se integró al programa, decidí traer este programa virtuoso, Corazón Contento, a algunas comunidades de Fresnillo”, expresó el Gobernador David Monreal.

El mandatario recordó que este programa surgió gracias al saneamiento financiero logrado en su administración, sin recurrir a endeudamientos y con una gestión honesta y eficiente de los recursos públicos, lo que ha permitido fortalecer la política social en todo el estado.

A su vez, la Secretaria de Desarrollo Social, Benelly Hernández Ruedas, destacó que Corazón Contento ha sido uno de los programas más nobles y exitosos del Gobierno de Zacatecas, al garantizar alimentos de calidad a las familias más necesitadas, y aunque Fresnillo no se incorporó al convenio, el Gobernador ha realizado un esfuerzo para hacer llegar este apoyo a más comunidades.

Subrayó que la política social se complementa con los programas federales impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como las becas universales, las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la reciente entrega de útiles, mochilas, uniformes y calzado escolar para niñas y niños de educación básica por parte del Gobernador.

También estuvieron presentes Gerardo Luis Cervantes Viramontes, secretario del Campo; Édgar Rodarte Menchaca, encargado del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas; Héctor Menchaca Medrano, contralor interno en Fresnillo, entre otras autoridades.