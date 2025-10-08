Aprueban como fraccionamiento urbano al asentamiento denominado “El Jaralillo”

Por: La Jornada Zacatecas •

Después de 25 años de espera, el Cabildo del municipio de Zacatecas aprobó el asentamiento denominado El Jaralillo como un fraccionamiento urbano, un paso decisivo que permitirá a más de mil familias avanzar hacia la seguridad y certeza de su patrimonio.

- Publicidad -

La titular de la Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, destacó que esta autorización es el resultado de un proceso largo y riguroso que cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código Territorial y Urbano del Estado. Pero más allá del trámite administrativo, dijo, este acto representa la culminación de décadas de incertidumbre.

“Hoy El Jaralillo está a un paso más cerca de dejar atrás la incertidumbre que lo acompañó por tantos años. Cada escritura que se formalice será el símbolo de una nueva etapa: la del bienestar, la tranquilidad y la justicia social”, afirmó.

El Gobierno de Zacatecas reafirmó su compromiso en impulsar políticas que transforman vidas y construyen comunidades sólidas, donde la vivienda deja de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad que da arraigo, dignidad y futuro.