Sociedad y Justicia

■ Más de mil familias podrán iniciar su trámite de regularización

Aprueban como fraccionamiento urbano al asentamiento denominado “El Jaralillo”

Los habitantes de “El Jaralillo” esperaron 25 años por la regularización. Foto: Godezac.
Por: La Jornada Zacatecas •

Después de 25 años de espera, el Cabildo del municipio de Zacatecas aprobó el asentamiento denominado El Jaralillo como un fraccionamiento urbano, un paso decisivo que permitirá a más de mil familias avanzar hacia la seguridad y certeza de su patrimonio.

La titular de la Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, destacó que esta autorización es el resultado de un proceso largo y riguroso que cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código Territorial y Urbano del Estado. Pero más allá del trámite administrativo, dijo, este acto representa la culminación de décadas de incertidumbre.

“Hoy El Jaralillo está a un paso más cerca de dejar atrás la incertidumbre que lo acompañó por tantos años. Cada escritura que se formalice será el símbolo de una nueva etapa: la del bienestar, la tranquilidad y la justicia social”, afirmó.

El Gobierno de Zacatecas reafirmó su compromiso en impulsar políticas que transforman vidas y construyen comunidades sólidas, donde la vivienda deja de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad que da arraigo, dignidad y futuro.

