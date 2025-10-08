Realizan acciones de búsqueda de personas en Cuauhtémoc

Por: La Jornada Zacatecas •

Al dar continuidad a las acciones de búsqueda de personas, este día, representantes del Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo una prospección forense en un predio ubicado en la comunidad de Felipe Berriozábal, de Cuauhtémoc

- Publicidad -

En las labores emprendidas participó personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, además de la intervención de representantes de los colectivos de familias de personas desaparecidas.

En las labores apoyadas por el uso de tecnología como drones y georadares, con el propósito de cubrir una mayor superficie durante la búsqueda emprendida, se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.