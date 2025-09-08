Brindan seguimiento a beneficiarios de la Jornada de Cirugía de Mano

Acorde con el compromiso de brindar servicios médicos con calidad, personal especializado de la Secretaría de Salud (SSZ) realizó consultas de valoración y seguimiento a pacientes que fueron operados en la Jornada de Cirugía de Mano, realizada en el pasado mes de agosto en el Hospital General Zacatecas.
El equipo médico, encabezado por Víctor Azpeitia Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Manos, realizó el puntual seguimiento a 39 beneficiarios que fueron intervenidos para tratar padecimientos como: síndrome del túnel carpiano, contractura de Dupuyren, Síndrome de Quervain, dedos en gatillo, quiste sinovial, tumores benignos y lesiones por quemaduras.
Esta jornada formó parte de las múltiples acciones que la SSZ ha emprendido para ofrecer a la sociedad zacatecana Resultados con Seguridad.