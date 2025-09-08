Preparan operativo vial por la tradicional Romería

Por: La Jornada Zacatecas •

Para este lunes 8 de septiembre, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), dispuso un operativo especial, con motivo de la tradicional Romería, que se lleva a cabo por las principales calles del centro histórico.

Dicho operativo iniciará a partir de las 5:00 de la mañana, con despejes vehiculares en las calles Abasolo, Juan de Tolosa, Genaro Codina, Fernando Villalpando, así como en las avenidas Juárez e Hidalgo.

Lo anterior, para garantizar la integridad física de las y los feligreses que asistirán a la tradicional Romería, en el centro histórico de la capital zacatecana, la cual se desarrollará a partir de las 20:00 horas, por lo que, autoridades realizarán el cierre total a la circulación de dichas vías, una hora antes.

Para facilitar la movilidad de las y los automovilistas, autoridades de la DPVP dispusieron como vías alternas las calles de Yanguas, De los Bolos, Del Cobre, Mexicapan, Constitución, Chepinque, Guerrero, Tacuba y las avenidas Rayón, González Ortega y López Velarde, lo que permitirá reforzar resultados con seguridad.