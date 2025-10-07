Carlos Peña le cierra la puerta del PRI a Saúl Monreal: “Nos reservamos el derecho de admisión”

Por: La Jornada Zacatecas •

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, descartó la posibilidad de que Saúl Monreal Ávila, actual Senador por Morena y hermano del gobernador David Monreal Ávila, pudiera ser candidato del tricolor rumbo a la elección de 2027.

“En este partido nos reservamos el derecho de admisión”, expresó el líder priista en entrevista radiofónica, al ser cuestionado sobre los rumores que circularon respecto a una eventual postulación del exalcalde morenista bajo las siglas del PRI y alimentados por la declaración de Saúl Monreal donde no descarta ir con este y otro partido político si las condiciones en la asignación de la candidatura de Morena son poco claras.

Peña Badillo aclaró que las posiciones dentro del Revolucionario Institucional están reservadas para quienes trabajan todos los días por la consolidación del partido, e incluyó a Javier Torres, actual presidente municipal de Fresnillo, y a Arturo Nahle García, ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre los posibles aspirantes a la gubernatura.

De acuerdo con el dirigente, el proceso electoral de 2027 “se adelantó” desde 2021, cuando Saúl Monreal manifestó su intención de suceder a su hermano en el gobierno estatal. Desde entonces —añadió—, lejos de establecer reglas claras, el actual gobierno “abrió la cancha” para al menos otros ocho aspirantes dentro de Morena, lo que hoy ha derivado en una franca competencia interna.

Seis aspirantes tricolores

Para algunos analistas, el PRI cuenta con al menos seis figuras con posibilidades de contender por la gubernatura: Fuensanta Guerrero Esquivel, Claudia Anaya Mota, Fito Bonilla, Arturo Nahle García, Javier Torres Rodríguez y el propio Carlos Peña Badillo.

El dirigente priista señaló que, a 20 meses de los comicios en los que se renovarán la gubernatura, las 58 alcaldías, las diputacioneslocales y federales, así como regidurías y sindicaturas, el partido mantiene la calma y se enfoca en “fortalecer una estructura sólida que opere en los 58 municipios con eficiencia y contundencia”.

Agregó que, llegado el momento, el PRI buscará dialogar con otras fuerzas políticas para construir una coalición amplia con un proyecto “fuerte y único” que permita recuperar el gobierno estatal.

Peña Badillo cuestionó que en Morena “los funcionarios y los aspirantes están más concentrados en la sucesión que en cumplir con su trabajo”. Señaló que la agenda electoral ha rebasado a la administración estatal, mientras los programas de gobierno, los compromisos y las responsabilidades “han quedado al margen”.

Finalmente, el dirigente priista consideró que los próximos dos años serán decisivos para el rumbo de Zacatecas.

“Es necesario abrir un período de diálogo y concertación entre autoridades, partidos y sociedad civil, para construir respuestas comunes a los problemas que más afectan a la población: seguridad, salud, campo, educación y empleo”, afirmó.

Advirtió que, si el gobierno estatal no aprovecha el tiempo que le resta para generar condiciones de desarrollo y entendimiento, “pasará a la historia como un gobierno obcecado y torpe, que desperdició la oportunidad que la historia le ofreció.”