Rehabilita Godezac carretera Ojocaliente-Pinos-Ojuelos

Por: La Jornada Zacatecas •

En beneficio directo de más de 116 mil habitantes de los municipios de Pinos, Villa Hidalgo, Villa González Ortega y Noria de Ángeles, el gobernador David Monreal Ávila rehabilita la red carretera de esta región del sureste zacatecano, con una inversión de casi 50 millones de pesos.

- Publicidad -

Este lunes, el mandatario, acompañado por las alcaldesas de Villa González Ortega y Noria de Ángeles, María Magdalena Alvarado García y Gabriela Cuevas Silva, realizó un recorrido de supervisión por la obra correspondiente al tramo Villa González Ortega–Comunidad El Bajío de San Nicolás.

Monreal Ávila destacó que el Programa de Rescate Carretero es una prioridad en su administración, con el propósito de reconstruir, rehabilitar y modernizar la infraestructura vial de todo el estado de Zacatecas.

Con una inversión de 49 millones 337 mil 269 pesos, se rehabilitan 100.6 kilómetros de carretera, que abarcan los cuatro municipios beneficiados: Villa González Ortega, con 22.24 kilómetros; Noria de Ángeles, con 12.36 kilómetros; Villa Hidalgo, con 9.46 kilómetros, y Pinos, 56 kilómetros.

Monreal Ávila resaltó que estas obras de infraestructura impulsan el desarrollo económico, el progreso y el bienestar social de miles de familias zacatecanas de esta región.

En la intervención de las superficies se ejecutan trabajos de riego de sello, microcarpeta asfáltica, mezcla asfáltica y capa de riego asfáltico, con la siguiente distribución de recursos: Pinos, 16 millones 445 mil 687 pesos; Villa Hidalgo, 5 millones 228 mil 142 pesos; Villa González Ortega, 12 millones 329 mil 136 pesos, y Noria de Ángeles, con 15 millones 334 mil 302 pesos.

Por su parte, las alcaldesas de Villa González Ortega, María Magdalena Alvarado García, y de Noria de Ángeles, Gabriela Cuevas Silva, reconocieron la coordinación institucional para avanzar en el mejoramiento vial de sus municipios.

En ese sentido, el Gobernador explicó que, para el caso del sureste zacatecano, se cuenta con dos módulos de pavimentación en Villa González Ortega y Noria de Ángeles, así como uno más en el Pueblo Mágico de Pinos, lo que ha permitido acelerar los trabajos de rehabilitación.

Explicó que, mediante los convenios con los ayuntamientos, por cada peso que pone el municipio, el estado aporta dos pesos y de esa forma “hemos ido avanzando; las presidentas municipales que me acompañan (María Alvarado y Gabriela Cuevas) han estado con mucho compromiso y mucha responsabilidad en el tema de carreteras”, expresó el Gobernador.