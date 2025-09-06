El Ayuntamiento de Zacatecas y la Fundación Orgullo Por Zacatecas realizan séptima entrega de apoyos a la vivienda

Por: La Jornada Zacatecas •

El Ayuntamiento de la Capital y la Fundación Orgullo Por Zacatecas llevaron a cabo la séptima entrega de apoyos a la vivienda, beneficiando en esta ocasión a 120 familias de la capital y zona conurbada.

- Publicidad -

A través de este programa, las y los beneficiarios pudieron acceder a productos como calentadores solares, tinacos, cisternas, baños, impermeabilizante, estufas, lavadoras y hasta zapatos escolares, entre otros insumos que contribuyen al bienestar de los hogares.

Durante el evento, el presidente de la fundación, Raymundo Moreno Romero, agradeció la confianza de la ciudadanía en esta iniciativa y destacó la importancia de fortalecer la unidad entre las y los zacatecanos.

Por su parte, el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, reconoció el esfuerzo de la fundación y reiteró que su administración trabaja de la mano con las organizaciones sociales para impulsar un cambio real en Zacatecas:

“Cuando trabajamos unidos, los resultados son mejores. Como gobierno y ciudadanía somos parte de una gran familia zacatecana que debe crecer en conjunto”, señaló.

El presidente municipal también recordó que la próxima semana se cumple el primer año de su gestión, un periodo en el que, pese a los retos y obstáculos, se han logrado importantes avances en rehabilitación de parques, reforestaciones y acciones en beneficio de la ciudad y las comunidades.

“Siempre trabajaremos desde el corazón para cumplir con nuestro deber hacia las y los capitalinos”, concluyó.