Asume Ángel Román Gutiérrez rectoría de la BUAZ

MARTÍN CATALÁN LERMA

Al asumir el cargo de rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para el periodo 2025-2029, Ángel Román Gutiérrez ofreció una “sincera disculpa” a la comunidad universitaria y la sociedad en general “por los agravios ajenos individuales que atentaron contra los valores y principios de la máxima casa de estudios”.

Anunció que, a la brevedad, convocará al Consejo Universitario para presentar a quienes lo acompañarán en su administración: “un equipo sólido, con experiencia y abierto al diálogo para encontrar mejores respuestas a los desafíos que se enfrentan como institución.

Ángel Román reconoció retos e hizo un llamado a la unidad porque el sentido de ser de la universidad son los estudiantes y lo principal es enfocar los esfuerzos en ofrecer educación de y para la innovación, toda vez que, dijo, “la UAZ debe ser el faro, el ejemplo Y la guía en un mundo de inciertos anti éticos: queda en nuestra responsabilidad cortar de tajo esas conductas para siempre”.

Asimismo, anunció que en sesión del Consejo Universitario presentará el primer protocolo para prevenir, erradicar y atacar la violencia sexual en la UAZ para que se convierta en un elemento de protección y resguardo.

De igual manera dijo que se ha publicado la convocatoria de consulta universitaria para el plan de desarrollo institucional 2025-2029 y asumió algunos compromiso como el de: reducir la desigualdad en infraestructura física y tecnológica, modernizar la gestión institucional, mejorar el posicionamiento de la UAZ en el ámbito nacional e internacional, transformar la cultura institucional, sanear sus finanzas, fortalecer los derechos laborales, contrarrestar la precarización, fortalecer la vinculación social y frenar la contratación unilateral.