India y Rusia, «perdidas» en favor de la «China más profunda y oscura»: Trump

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que India y Rusia parecen haber sido «perdidas» en favor de China después de que sus líderes se reunieran esta semana con el presidente chino, Xi Jinping, destacando su separación de Nueva Delhi y Moscú mientras Pekín impulsa un nuevo orden mundial.

«Parece que hemos perdido a India y Rusia en favor de la China más profunda y oscura. ¡Que tengan un largo y próspero futuro juntos!», escribió Trump en una publicación en las redes sociales que acompañaba a una foto de los otros tres líderes mundiales juntos en la cumbre de Xi en China.

Preguntado por la publicación de Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio dijo a los periodistas en Nueva Delhi que no tenía ningún comentario que hacer.

No fue posible contactar de inmediato con representantes de Pekín y Moscú para que comentaran la publicación de Trump en su plataforma Truth Social.

Xi recibió en la ciudad portuaria china de Tianjin a más de 20 líderes de países no occidentales con motivo de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Putin y Modi fueron vistos tomados de la mano en la cumbre mientras caminaban hacia Xi antes de que los tres hombres se pusieran uno al lado del otro.

El acercamiento de Modi a China se conoce en un momento en el que Trump ha enfriado los lazos entre Estados Unidos e India en un contexto de tensiones comerciales y otras disputas. Trump dijo esta semana que estaba «muy decepcionado» con Putin, pero que no le preocupaban los crecientes lazos entre Rusia y China.