Sheinbaum refrenda su postura contra el nepotismo tras aspiraciones en Zacatecas; la ley lo prohibe

Ciudad de México. En la Constitución se prohíbe el nepotismo en cargos de elección popular, subrayó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la insistencia del senador Saúl Monreal, de buscar en 2027 la gubernatura de Zacatecas, que gobierna actualmente su hermano David Monreal.

Cuestionada en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional sobre declaraciones de Saúl Monreal, Sheinbaum explicó que no busca entrar en debate con el senador, pero expresó con firmeza su rechazo al nepotismo y recalcó que la ley lo prohíbe.

Sheinbaum evitó polemizar, pero recordó que ya existe una reforma constitucional que impide que familiares de gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores busquen ocupar de inmediato esos mismos cargos. “No voy a entrar en debate. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó… Nepotismo es esencialmente cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que él, y eso ya está en la Constitución hasta el 2030”, señaló.

La mandataria subrayó que estas restricciones buscan garantizar la apertura de espacios políticos y evitar abusos de poder. Recordó que, además, la Carta Magna prohíbe la reelección inmediata de legisladores, presidentes municipales, gobernadores y del propio presidente de la República, retomando un principio histórico surgido de la Revolución Mexicana.

Respecto a las ambiciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán rumbo a 2030, Sheinbaum consideró que “primero tiene que ser presidenta de la Cámara de Diputados”, aunque matizó que todos los actores políticos tienen derecho a tener aspiraciones. “Faltan cinco años y después el pueblo decide”, concluyó.

La presidenta insistió en que en el caso de Morena hay reglas claras para la definición de candidaturas y que serán los militantes y la ciudadanía quienes decidan en su momento.