Confirma Luisa María Alcalde Luján que Saúl Monreal no va por Morena en 2027

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dejó claro este martes en su visita a Zacatecas que en 2027 no habrá candidaturas de familiares directos de gobernantes en funciones. Calificó al senador Saúl Monreal Ávila como un “extraordinario representante de Zacatecas”, pero recordó que el Consejo Nacional aprobó que, a partir de 2027, Morena no postulará familiares directos de quienes gobiernan, como parte de una medida para evitar la reelección indirecta.

- Publicidad -

“No quiere decir que después no pueda ser candidato, pero no de manera consecutiva”, precisó la morenista afirmando que se trata de un acuerdo estatutario del partido-movimiento y no de una decisión personal.

Acompañada de la senadora Verónica Díaz Robles y del senador Saúl Monreal Ávila, la dirigente nacional respondió a preguntas de periodistas que señalaron las divisiones internas en Morena Zacatecas, el uso faccioso de medios estatales (en particular del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión -Sizart-) y la monopolización de la estructura partidista por parte de figuras “que realmente su trabajo no ha sido más que salir en fotografías, mientras otros personajes que están haciendo trabajo de campo están siendo relegados”.

Frente a estos planteamientos, Luisa María Alcalde pidió que los señalamientos se encaucen en las instancias partidarias correspondientes. “Tenemos esta instancia que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y hay que utilizarlo”, dijo, agregando que llevar esos conflictos a otras vías “le hace casi casi el caldo gordo a la oposición”.

Alcalde Luján reiteró que el método rumbo a las definiciones para 2027, será la encuesta y defendió su legitimidad. “Si nosotros sabemos que llegado el momento va a ser una encuesta transparente, pública, la que va a determinar, pues ya tenemos claridad de que hay piso parejo (…) Es trasladar esa decisión a los zacatecanos y a las zacatecanas”

La dirigente también defendió la política de alianzas con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, al recordar que gracias a esa coalición se logró elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores. Concluyó que su expectativa es mantener esos acuerdos, aunque advirtió que la definición final deberá hacerse “en su momento”, tras dialogar con ambas fuerzas aliadas.

Destacó que Morena busca consolidar su estructura territorial con la instalación de comités en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país. Subrayó que no es un trabajo exclusivo de las oficinas nacionales, sino que involucra a senadores, diputados y consejeros locales. “A mí me tocan mis comités”, dijo, y advirtió que si las dirigencias se despegan del territorio “se les nubla el pensamiento”.

Informó que Morena ya cuenta con nueve millones de militantes, lo que representa el 90 por ciento de la meta de diez millones fijada para este año. Atribuyó el avance a la confianza ciudadana en el movimiento.

Aseguró que en 2027 habrá muchas mujeres compitiendo en todos los niveles. Y fue tajante al garantizar que se aplicará el principio de paridad en las postulaciones. “Si la encuesta no da equilibrio, como siempre se tiene que hacer un ajuste y siempre respetar la paridad. Siempre”.

Por su parte, la senadora Verónica Díaz celebró la visita de Alcalde Luján a Zacatecas y reconoció el esfuerzo de los coordinadores operativos territoriales, “que día a día recorren calles, colonias y comunidades bajo el sol y la lluvia, llevando el mensaje de la esperanza y la transformación”.