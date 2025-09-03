Informa DMA avances de Zacatecas en el Consejo Nacional de Seguridad

Por: La Jornada Zacatecas •

Luego de los resultados positivos en materia de seguridad en Zacatecas, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su Primer Informe de Gobierno por la disminución de 75 por ciento de los homicidios dolosos en esta entidad, el gobernador David Monreal Ávila participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la mandataria.

En el encuentro con gobernadoras y gobernadores se lograron importantes acuerdos, principalmente en la coordinación interinstitucional para continuar consolidando la paz en todo el país.

En ese tenor, Monreal Ávila indicó que Zacatecas se consolida como uno de los estados con avances sobresalientes en la pacificación con la disminución de homicidios dolosos, a la vez que refrendó el compromiso de seguir trabajando en la reducción de toda la incidencia delictiva.

El mandatario informó que otro de los compromisos es la homologación con la nueva Ley de Seguridad Nacional, así como las nuevas Leyes de Investigación y Personas Desaparecidas, además de seguir fortaleciendo a las corporaciones policiacas.

“Fue muy buena reunión, con lo que yo he sostenido de que el tema de temas es el de la seguridad, y nuevamente Zacatecas destaca por su disminución en los índices de seguridad; es el estado que más ha bajado en toda la República y se ha ido consolidando”, externó el gobernador tras dar a conocer que en lo que va del 2025, no sólo se han reducido los homicidios intencionados sino también otros delitos.

Estos resultados, dijo Monreal Ávila, “son un buen momento para Zacatecas”, lo que llama a los sectores productivos y poblacionales a continuar consolidando la pacificación, y que nunca más se vuelva a vivir ese pasaje tan oscuro y difícil del pasado.

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo mención, durante su Primer Informe de Gobierno, a Zacatecas como el primer lugar en la reducción de homicidios dolosos, por encima de entidades como Guanajuato y Nuevo León.

Celebran en Zacatecas reunión de secretarios de Turismo

El gobernador David Monreal Ávila aprovechó para reconocer a los 17 titulares de Turismo de diversas entidades del país que se encuentran en Zacatecas, como parte de la 63 Asamblea de Secretarios de Turismo de México.

“Muchas gracias por su visita, que tengan buena estancia y disfruten de Zacatecas, que es muy bonito; hay mucho a donde acudir, como los Pueblos Mágicos, su gastronomía y sus raíces”.

De la misma manera, Monreal felicitó a los fresnillenses porque, ayer, El Mineral cumplió el 471 Aniversario de su fundación. Al respecto, la edición 2025 de la Feria Nacional de Fresnillo se realizó con toda normalidad y saldo blanco.

“Eso es lo que me han informado hasta hoy, estamos haciendo en estos momentos todo el análisis y estadísticas. Así como fuimos a informar la estrategia de seguridad mediante el establecimiento de elementos en tres anillos periféricos, también vamos a ir a informar de los buenos resultados en sus fiestas fundacionales”, expresó el mandatario estatal.