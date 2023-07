Festival Cultural de la Diversidad Sexual Zacatecas 2023

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Del 3 al 8 de julio se llevará a cabo el Festival Cultural de la Diversidad Sexual Zacatecas. En esta ocasión los foros seleccionados se han diversificado y habrá actividades en el Centro Cultural Ciudadela del Arte, la Universidad Pedagógica Nacional, el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas y el Teatro Ramón López Velarde.

Iván Guardado impartió, como preámbulo del festival, el curso “Artes escénicas y diversidad sexual” del 27 de junio al 1 de julio en la Ciudadela del Arte y durante el festival se presentarán los resultados. Aquí les compartimos el programa general de todo lo que podrán ver durante la semana. La entrada es libre.

PROGRAMA GENERAL

Lunes 3 de julio

11:00 h

Conferencia

“Diversidades, sexualidad y cultura”

Participan: María de los Ángeles Moreno Padilla, Bruno Gael Sánchez Ibarra, Elia Sarahi Moreno Colunga, y Jaime Torres Buendía.

Moderadora: Dra. Verónica Paniagua – Diversidad Sexual Zacatecas, A.C.

Universidad Pedagógica Nacional

Inauguración del 18º FCDS

18:30 h

Apertura de exposiciones:

El color del deseo, de Vicka Lorea

Bóveda II, Ciudadela del Arte

Exposición colectiva Diversando el color

Bóveda I, Ciudadela del Arte

20:30 h

Teatro para público mayor de 16 años

Entre los espejos del alma

Grupo de Arte Alternativo El Escarabajo

Dirección y dramaturgia: Rosalina López

Ciudadela del Arte

Martes 4 de julio

11:00 h

Conversatorio

“Igualdad de trato para la población LGBTTTIQ+ ,

plan estratégico, políticas públicas y presupuestos públicos”

Participan:

– Adolfo Martínez Valdez – Resistencia Queer y no Binaria.

– María de Paz Barrón – Colectivo Diversidad Lésbica Feminista.

– Miguel Salcedo Inguanzo – Amigas y Amigos Zacatecas, A.C.

– Bruno Gael Sánchez Ibarra – Transformando Vidas Colectivo.

– Almendra Escarlet Tapia Origel.

– Luis Alberto Rodríguez Pereyra – Comunidad LGBTTTIQ+ Guadalupe Zacatecas.

– Verónica Paniagua – Diversidad Sexual Zacatecas.

– María Elena Ortega Cortes – [email protected] de la Luna Colectiva A.C.

– María Luisa Sosa de la Torre – Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C.

– Alejandro Edmundo Gutiérrez – Familiares contigo A.C.

Modera: José Manuel Pastrana Guzmán – Fundación Pastrana Lindsey, A.C.

Lugar: Vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas

17:00 h

Conversatorio

Programa especial “Males Mentales” con Yessi Rodríguez

La diversidad en todos y para todos

Transmisión en vivo a través del Canal 24.1, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; y en el Facebook del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión e Instituto Zacatecano de Cultura.

17:00 h

Conversatorio

“Igualdad de trato para la población LGBTTTIQ+ ,

Agenda Legislativa para la no discriminación de las personas LGBTTTIQ+”

Participan:

– Adolfo Martínez Valdez. – Resistencia Queer y no Binaria.

– María de Paz Barrón – Colectivo Diversidad Lésbica Feminista.

– Miguel Salcedo Inguanzo – Amigas y Amigos Zacatecas A.C.

– Bruno Gael Sánchez Ibarra – Transformando Vidas Colectivo.

– Almendra Escarlet Tapia Origel – Colectivo Diversidad Lésbica Feminista.

– Luis Alberto Rodríguez Pereyra – Comunidad LGBTTTIQ+ Guadalupe Zacatecas.

– María Elena Ortega Cortes – [email protected] de la Luna Colectiva A.C.

– María Luisa Sosa de la Torre – Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A.C.

– Alejandro Edmundo Gutiérrez – Familiares Contigo A.C.

Moderadora: Verónica Paniagua – Diversidad Sexual Zacatecas A.C.

Lugar: Vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas

19:30 h

Obra interdisciplinaria

Público mayor de 11 años

María, y que tu corazón siempre sea rojo

[Obra ganadora en la Convocatoria de Producciones 2023 del Festival Cultural Zacatecas] Dirección general: Luisa María Lara Murillo

Teatro Ramón López Velarde

Miércoles 5 de julio

19:30 h

Espectáculo interdisciplinario

Adolescentes y adultos

Andar con los pies sueltos

[Obra ganadora en la Convocatoria de Producciones 2023 del Festival Cultural Zacatecas]

Producción general: 2/7 Teatro

Dirección: Selene Silva Jiménez y Carlos Alonso Díaz

Teatro Ramón López Velarde

21:30 h

Proyección de videos

•Musical

Bésalo (Kiss the boy) – Irene Milosh Ft. Carolina Baudelaire

Año: 2023 / Duración: 4 minutos

Productora: Athempo Films y Amigos y Amigas Zacatecas A.C.

•Documental

Libres, valientes y felices

Año: 2019 / Duración: 50 minutos

Productora: Amigos y Amigas Zacatecas A.C.

Centro Cultural Ciudadela del Arte

Jueves 6 de julio

19:30 h

Teatro para público mayor de 16 años

La tienda de cortinas

Las Inmortales Cabaret & Guía Nocturna Teatro

Dirección Andre Robles

Teatro Ramón López Velarde

21:30 h

Ejercicio escénico resultado del taller

Artes escénicas y diversidad sexual

Coordina: Iván Guardado

Dirección y producción: Colectiva

Duración: 30 min.

Centro Cultural Ciudadela del Arte

Viernes 7 de julio

18:00 h

Presentación editorial

Insilio. La cárcel del silencio. Invisibilidad lesbiana y resistencia

Norma Mogrovejo, compiladora

Editorial Cisnegro

Sala Hermanos de Santiago del

Centro Cultural Ciudadela del Arte

19:30 h

Teatro

5 lesbianas comiéndose un quiché

De Evan Linder y Andrew Hobgood

Platicantes Teatro – Aguascalientes

Dirección: Yaza Rosales y Yanick Flores

Duración: 75 min.

5 Lesbians Eating a Quiche” is presented by arrangement with Concord Theatricals on behalf of Samuel French, Inc.

Teatro Ramón López Velarde

21:30 h

Teatro alternativo para público mayor de 16 años

Tierra y libertad

Tras Bambalinas

Dirección y actuación: Iván Iñiguez

Duración: 50 min.

Centro Cultural Ciudadela del Arte

Sábado 8 de julio

18:00 h

Presentación editorial / Poesía

[Nada de cruces]

De Ángel Vargas – Acapulco, Gro.

Editorial: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Presentan: Javier Acosta, Verónica G. Arredondo y Ángel Vargas

Modera: Arazú Tinajero

Sala Hermanos de Santiago del

Centro Cultural Ciudadela del Arte

18:40 h

Presentación editorial / Narrativa

Todos mis padres

De Fernando Yacamán – CDMX

Ediciones Periféricas

Presentan: Citlaly Aguilar, Yamilet Fajardo y Fernando Yacamán

Modera: Jánea Estrada

Sala Hermanos de Santiago del

Centro Cultural Ciudadela del Arte

19:30 h

Espectáculo multidisciplinar

Luna amarga: encuentros efímeros de cabaret

Dirección: Sara Ortiz García

Participan:

Colectivo [email protected] de la Luna,

Academia Faredanz y Plumas del Desierto

Teatro Ramón López Velarde