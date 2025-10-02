Witches, de Elizabeth Sankey

Por: La Gualdra •

La Gualdra 686 / Desayuno en Tiffany’s, mon ku / Cine

- Publicidad -

Por Carolina Cuellar Hernández



“No olvidemos a quienes murieron por el simple pecado de ser mujeres.”

Una frase que permanece a lo largo del filme, como un eco que atraviesa la pantalla y nos conecta con siglos de historia.

Witches es un documental que reflexiona sobre los estereotipos que pesan sobre las mujeres, su salud mental y su rol de madres, así como sus miedos y consecuencias de no cumplir con esas expectativas. La directora Elizabeth Sankey, a partir de su experiencia con la psicosis posparto, conecta estas vivencias con la representación de las brujas en el cine y la cultura popular, mientras entrevista a amigas, doctoras e historiadoras que han vivido la enfermedad o que conocen a fondo la historia de la brujería. La película desmenuza con delicadeza temas relacionados con la psicosis posparto, la depresión y la ansiedad; cuestiona la idea de que la maternidad sea siempre un instinto natural y aborda la culpa que ésta genera, mostrando de qué manera estas emociones han sido históricamente incomprendidas o estigmatizadas.

El inicio del documental me pareció especialmente poderoso y llamativo, pues plantea una alegoría de la mujer como bruja: ya seas la buena o la mala, siempre cargarás con el estigma de serlo. Si no sonríes, eres mala; si no eres bella, eres desechable; si eres bella, nunca lo suficiente; si no te comportas, estás loca; si no te sometes, te aíslan.

Me pareció inquietante que los testimonios de las mujeres que han sufrido psicosis posparto encuentren eco en fragmentos de películas. Cada emoción femenina, cada pensamiento o acción ya ha sido representado en el cine. Sin embargo, esas emociones aparecen casi siempre encarnadas en personajes femeninos como: las “locas”, “intensas”, “desquiciadas”, “rebeldes” o, directamente, las brujas.

Sankey analiza y considera a la bruja un símbolo del miedo e incomprensión que pesa sobre la mujer; y en Witches intenta representar aquello que la sociedad ha temido de las mujeres: sus emociones, deseos, dudas y, sobre todo, su libertad.

La película funciona a modo de espejo que refleja el estigma histórico hacia la mujer y la madre, y plantea la hipótesis de que, siglos atrás, muchas fueron acusadas de “brujas” por manifestar sentimientos que hoy se consideran síntomas de psicosis posparto.

“¿Y si tras los juicios y hogueras se escondieron madres consumidas por la tristeza y el aislamiento del posparto?”, sin intención de alarmar, el documental invita a la reflexión sobre estos temas.

¿Podemos las mujeres hablar de nuestro dolor sin miedo a ser juzgadas o aisladas? El documental no deja indiferente; seas o no madre, hayas o no experimentado la psicosis, y afirma una certeza: romper los estigmas comienza por escuchar, nombrar lo que sentimos y reconocer que todas llevamos algo de bruja dentro. Sankey lo resume: “Donde hay mujeres, siempre habrá brujas, y cada bruja necesita su aquelarre”. No para ser temidas, sino para ser vistas, humanas y con derecho a sentir.

Witches se estrenó en 2024 y tuvo un recorrido destacado en festivales internacionales, incluyendo el Tribeca Film Festival en Estados Unidos y el BFI London Film Festival en Reino Unido. Actualmente, está disponible en plataformas de streaming como MUBI, Prime Video y Apple TV.