Se avanza en la pacificación y en el bienestar de Zacatecas: Rodrigo Reyes

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante su comparecencia ante la 64 Legislatura del estado de Zacatecas, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la administración de David Monreal Ávila ha logrado “avances sustanciales” en materia de pacificación, saneamiento financiero y políticas de bienestar social. No obstante, los principales cuestionamientos de las y los diputados giraron en torno a las desapariciones y a los operativos represivos ejecutados por corporaciones de seguridad.

- Publicidad -

En su exposición inicial, Reyes Mugüerza sostuvo que el gobierno estatal se conduce bajo cuatro ejes: saneamiento financiero, fortalecimiento del tejido social, rescate de infraestructura y pacificación.

Respecto al primero, afirmó que en 2021 se recibió una administración en “quiebra técnica” y resaltó que en lo que va del sexenio “no se ha contratado un solo peso de deuda”. Sobre el segundo eje, aseguró que Zacatecas cuenta con “la política social más robusta del país”, lo que ha permitido “avances significativos en la pacificación”.

Al hablar del rescate de infraestructura, destacó que la actual gestión busca alejarse de “obras de relumbrón” y privilegiar aquellas que conecten comunidades y generen bienestar. En cuanto al cuarto eje, el de pacificación, sostuvo que los resultados son “contundentes”: recordó que en noviembre de 2021 se registraron 201 homicidios, el mes más violento en la historia del estado, mientras que en septiembre de 2025 únicamente se contabilizaron cuatro, lo que, dijo, representa “una disminución del 98 por ciento en cuatro años” y agregó que si bien son resultados alentadores, lo deseable es que no existan este tipo de delitos por lo que se debe de seguir mejorando en esta materia.

Reyes Mugüerza mencionó que la desaparición y no localización de personas son uno de los dolores más profundos para el pueblo y una de las prioridades para la actual administración estatal, “que nos preocupa y nos ocupa y lo que nos llevó a la instalación, desde 2023, de mesas de trabajo permanentes con colectivos y familiares de personas desaparecidas, lo que ha permitido construir soluciones conjuntas e implementar una política preventiva y/o reactiva frente a este fenómeno”.

Agregó que en este año, Zacatecas presenta una disminución cercana al 40 por ciento en el número de personas desaparecidas, al pasar de 983 a 625, en comparación con 2024; en lo que va de 2025, se han realizado 332 acciones de búsqueda, un incremento de más del 70 por cientorespecto al mismo periodo de 2024, estrategia que ha permitido pasar de 397 personas localizadas en 2024 a 442 en lo que va de 2025.

Reyes Mugüerza habló de la atención a las víctimas,con el propósito de que cada una de ellas, cada familiar, además de verdad y justicia, reciba acompañamiento, respaldo y dignidad. Por ello, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas ha brindado más de 37 mil atenciones en las áreas de asesoría jurídica, psicología y trabajo social y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral registró un incremento de más del 111 por cientorespecto a 2024, para alcanzar la cifra histórica de 9.5millones de pesos.

Reclamos legislativos y de colectivos

Durante la ronda de preguntas, diputadas y diputados de distintas bancadas cuestionaron al funcionario sobre los operativos contra las madres buscadoras durante el cuarto informe de gobierno, el uso excesivo de la fuerza pública contra comerciantes durante la Feria Nacional de Zacatecas y las agresiones contra mujeres en la marcha del 8 de marzo de 2024.

Renata Ávila y Carlos Peña acusaron que el actual gobierno ejerce represión, abusa del poder, excluye a presidentes municipales de oposición de los actos oficiales y mantiene una actitud de menosprecio frente a las causas sociales.

Al referirse a las protestas durante el informe del 8 de septiembre, Reyes Mugüerza negó la presencia de madres buscadoras y afirmó que el diálogo “se dio con una persona académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas”, a quien acusó de “utilizar de manera errónea una causa legítima”.

Ante este comentario, el colectivo Sangre de mi Sangre emitió un comunicado donde condenó las declaraciones del secretario general de gobierno, que son un colectivo independiente de acompañantes solidarios de familias de personas desaparecidas formada por universitaras, madres de familia, periodistas, ciudadanos y ciudadanas que han caminado al lado de colectivos de familias de personas desaparecidas o no encontradas.

En ese sentido, el colectivo hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos de todo el país y a la sociedad civil a estar atentos a lo que ocurre en Zacatecas, especialmente, al actuar de las autoridades que por medio de sus acciones y sus declaraciones intentan amedrentar y desmovilizar.