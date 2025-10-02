Impuestos saludables son una herramienta de justicia social: Ramírez Cuéllar

Por: La Jornada Zacatecas •

En medio de la discusión del paquete fiscal 2026 y de las iniciativas en torno a la eliminación del fuero constitucional, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que los llamados impuestos saludables “no tienen un fin recaudatorio, sino que constituyen una herramienta de justicia social y de salud pública”.

El ex presidente nacional de Morena subrayó que el Congreso trabaja para consolidar políticas que reduzcan el consumo de productos nocivos y garanticen “un futuro más sano y sostenible para México”, en el marco de los debates sobre gravámenes a refrescos, comida chatarra y alcohol.

Al referirse a la agenda de reformas, respaldó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la eliminación del fuero. “Nada de privilegios de vergüenza. El que la haga, que la pague. Conquistemos la decencia política de los servidores públicos”, puntualizó.

Ramírez Cuéllar celebró además el primer año de gestión de Sheinbaum, a quien calificó como la “primera mujer Presidenta de México que ha demostrado que gobernar es servir con honestidad, cercanía y compromiso con las y los mexicanos”.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar en el Zócalo capitalino este domingo 5 de octubre con motivo del primer informe de la mandataria. “El Segundo Piso de la Transformación avanza”, expresó, en alusión a la continuidad del proyecto iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.