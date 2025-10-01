Reinstalación de Rubén Ibarra es improcedente: Ángel Román

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ángel Román Gutiérrez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), aseguró que la rescisión laboral del exrector Rubén Ibarra Reyes está bien fundamentada y por lo tanto no procederá la reinstalación que ha demandado ante instancias jurisdiccionales.

“No va a haber reinstalación. Está muy claro el posicionamiento de la universidad en el sentido de que no hay ni habrá acuerdo con el exdocente. Nosotros mantenemos la postura de que fue rescindido y así seguirá”, expresó.

Desde su perspectiva, no hay posibilidad de que sea reinstalado y en caso de que siga el procedimiento legal “nosotros haremos lo propio, nos defenderemos como institución. Creemos que lo correcto es que no regrese a la institución”.

Es decir, indicó que en el litigio la BUAZ defenderá la postura de la rescisión, ya que esta se fundamentó adecuadamente después de que Ibarra Reyes fue sentenciado por abuso sexual agravado en contra de una menor.

Trascendió que el exrector y la universidad fueron citados a una primera audiencia de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el pasado lunes, donde la representación legal de la BUAZ mantuvo la posición de rescindirlo.

Por otra parte, Román Gutiérrez se refirió a la elección de los nuevos estatutos del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) y afirmó que de su parte no hubo ninguna forma de intervención a favor de una de las propuestas.

“Me deslindo totalmente de que haya apoyado la propuesta 1 o 2 y también de la demanda que algunos trabajadores presentaron en contra del sindicato para detener sus procesos, ya que esta última se interpuso en la administración anterior. Entonces yo me mantengo al margen, no estoy de acuerdo en esas prácticas”, dijo.

En otro tema, mencionó que el conflicto en la Unidad Académica de Agronomía continúa a pesar de que ha habido acercamiento y mesas de trabajo y apenas este lunes el director entregó una propuesta para que el sindicato emita la convocatoria de evaluaciones.

Recordó que el problema en este plantel es que algunos docentes no han sido evaluados, pero se espera que ahora haya una salida para que el SPAUAZ realice ese procedimiento con los involucrados.

Por último, Román Gutiérrez destacó el incremento en el presupuesto de parte del Gobierno del Estado, ya que en este momento alcanza el 29 por ciento del subsidio total, y se espera que aumente hasta llegar al 50 por ciento.