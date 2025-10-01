Logra Claudia Sheinbaum un 78.1% de aprobación ciudadana a nivel nacional

Por: Mitzi Martínez •

De acuerdo con la medición correspondiente al mes de septiembre de 2025, que realiza la casa encuestadora Demoscopia Digital, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, logró una aprobación ciudadana del 78.1%, con una desaprobación de únicamente 10.8%, 5.3% que se mantienen al margen, no aprueban ni desaprueban y el restante 5.8% no otorgó respuesta alguna.

Destaca que la aprobación nacional de la presidenta ha rondado arriba del 70% durante su primer año de gobierno, y durante septiembre, fue en Quintan Roo donde obtuvo el mayor apoyo ciudadano, con un 84.3% de ciudadanos que la respaldan, seguido de Hidalgo con 83.9% y Guerrero con 83.6%.

Mientras que en los estados donde obtuvo una menor aceptación fueron Colima con 70.3%, Guanajuato con 71.4% y Tlaxcala con 71.8%.

Zacatecas se posicionó como la cuarta entidad con menor aprobación hacia la jefa del Ejecutivo, con un 72.1% de ciudadanos que aprueban su gestión.

De acuerdo con Demoscopia Digital, la encuesta fue presencial cara a cara, realizada a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones que conforman los municipios.

Se levantó una muestra representativa de mil 67 ciudadanos en el estado, asumiendo muestreo aleatorio simple con población infinita; el margen de error se ubica en el más del -3.8%, bajo supuesto de varianza máxima, y se determina en más de 95% de confianza. Las fechas de levantamiento fueron entre el 26 y el 29 de septiembre de 2025.