Bares, restaurantes y antros en Guadalupe y Zacatecas seguirán abiertos bajo ciertas restricciones

Foto tomada del archivo

Y comienza más bien así: Este miércoles se realizó una reunión entre la asociación de bares y los presidentes municipales de Guadalupe y Zacatecas, donde se abordó el tema de las acciones que se llevarán a cabo frente al Covid-19 en bares, restaurantes-bares, discotecas (antros) y demás establecimientos del giro, determinando así, las siguientes acciones conjuntas:

1.- Hasta este momento se determina NO cerrar los servicios por completo, pero se condicionará a las restricciones que abajo se señalan.

2.- En Zacatecas, bares y restaurantes podrán operar solo al 70 por ciento y antros al 50 por ciento de su capacidad; las mesas que no se ocupen deberán ser usadas para hacer distancia entre las mesas que sí se podrán utilizar. En Guadalupe, al momento, no se establecen restricciones de porcentaje pero se condiciona a que no se permitan aglomeraciones y que exista una sana distancia entre mesas.

3.- Habrá filtro sanitario en todas las entradas a los negocios de modo permanente en donde habrá gel antibacterial y de ser posible utilizar termómetros infrarrojos. NO se podrá permitir el acceso a personas con síntomas.

4.- Los baños deberán tener jabón antibacterial y papel desechable para secarse las manos en todo momento.

5.- Se deberá realizar un desinfectado diario de todas las instalaciones con cloro.

Estas medidas se han tomado hasta este momento, atendiendo al nivel de la contingencia en el Estado. Sin embargo, podrían cambiar de un momento a otro de ser necesario.