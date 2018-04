No me ofenden rumores de que voy a declinar, asegura Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, y su esposa Juana Cuevas, llegan al hotel Presidente, donde ayer se clausuró la 26 reunión de consejeros regionales de Citibanamex. Foto La Jornada

Ciudad de México. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, puntualizó que no hay nada definido en el resultado del 1º de julio, y subrayó que no le preocupan ni lo ofenden los rumores y reflexiones acerca de una supuesta declinación de su candidatura.

En la víspera, empresarios integrantes del consejo de Citibanamex hicieron notar al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sus inquietudes acerca de los efectos de la declinación de algún candidato. Se le preguntó a Meade sobre ello y contestó que no se siente aludido.

“Vuelvo a decir lo que he di­cho muchas veces: en esta contienda no voy por el segundo lugar, voy para ganar. Estamos no para declinar, sino para ganar. Así habremos de seguir hasta el primero de julio, agregó en entrevista, luego de reunirse precisamente con consejeros de ­Citibanamex.

El abanderado de PRI-PVEM y Nueva Alianza se refirió también al señalamiento de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador, quien, en ánimo triunfalista, expresó este arroz ya se coció .

Meade respondió que cuando uno piensa que el arroz ya se coció, corre el riesgo de que el arroz se le queme, y eso nunca conviene en una elección .

Insistió: Ni ese arroz se ha cocido ni hay manera de que él distraiga la atención con ningún otro tema que no sea presentar con transparencia de qué vive él y su familia.

Decía mi abuelo que no hay nada tan poco inteligente como la soberbia , agregó.

Antes, durante su encuentro con los consejeros de Citibanamex resaltó el valor de la confianza, como el principal elemento en juego en este proceso electoral. Les dijo que la diferencia en la forma de sortear una crisis, entre él y López Obrador, es abismal porque el candidato de Morena pondría en juego la confianza y el rumbo de la nación.