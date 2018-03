Si se va el Ejército de Monte Escobedo nos quedamos indefensos: alcaldesa

Dice que hay un clima de “psicosis” generado por rumores y noticias falsas sobre balaceras

El municipio tiene sólo un policía; “la verdad es que estamos ofreciendo las vacantes y no hay quién las quiera”: Carolina Blanco Sánchez

Los habitantes de Monte Escobedo “andan con mucho miedo”, aseguró la alcaldesa Carolina Blanco Sánchez, después de que el sábado pasado en este municipio asesinaran a una persona e hirieran, por una bala perdida, al dueño de una gasolinera, y el lunes se produjera un enfrentamiento que duró aproximadamente 45 minutos, de acuerdo con lo estimado por la presidenta municipal.

Esto se agrava, expuso, en medio de un clima de “psicosis” generado por los rumores y noticias falsas sobre balaceras y ataques que circulan en las redes sociales.

Pese a calificar los hechos violentos de los últimos días como aislados y como un conflicto entre cárteles, sostuvo que la población está intranquila porque finalmente es “algo riesgoso. Las balas perdidas pueden dañar a cualquiera; es un riesgo que todos corremos por estar ahí”.

Recordó, en ese sentido, que “en una de las ejecuciones que hicieron en un vehículo también salió dañado el dueño de la gasolinera, a quien le rebotó una bala y está estable, pero tiene problemas en su visión”.

Expuso que en el mismo momento en el que ocurría el enfrentamiento el lunes se puso en contacto con autoridades estatales y federales para pedir apoyo, y precisó que inclusive las personas con las que se comunicó por teléfono podían escuchar el intercambio de disparos.

“Ese día, mientras estaban las ráfagas, yo estaba en el teléfono. El gobernador estaba en una reunión y no me pudo tomar la llamada, pero hablé con su asistente. Incluso, en las llamadas, ellos podían escuchar los balazos porque estaban a escasas una cuadra de mi casa y se escuchaba todo perfectamente; podían darse cuenta de cómo estaba la situación. Se oían las ráfagas, se oían los disparos”, narró.

Los primeros en llegar, dijo, fueron los policías de Jalisco y posteriormente arribaron al municipio los elementos del Ejército Mexicano. Durante los días siguientes informó que los agentes de la Policía Estatal Preventiva han estado acudiendo a Monte Escobedo para hacer rondines, pero no han tenido una presencia permanente.

En ese tenor, Blanco Sánchez señaló que antes tenían un destacamento permanente del Ejército en el municipio, el cual se fue a Valparaíso cuando comenzó a complicarse la situación de seguridad en esa zona.

No obstante, añadió que tras el enfrentamiento del lunes se comunicó con ella el comandante de la zona militar de Tlaltenango y le informó que ya se había autorizado el regreso de los efectivos castrenses.

“Yo ya me había tranquilizado un poco: ‘ya tenemos aquí el destacamento, ya vamos a estar más bajo control’”, aseguró la alcaldesa; sin embargo, expuso que este jueves le dieron a conocer que la instrucción por parte del comandante de la 11 Zona Militar, Guillermo Almazán Bertotto, cambió y que los militares no permanecerán en Monte Escobedo.

“Desafortunadamente hoy me estoy esterando que el general Bertotto dio la instrucción de que se retiraran porque se los van a llevar a Fresnillo o a no sé dónde. Entonces, yo ahorita sí tengo que ver porque ya me habían dicho que me lo habían autorizado y ahora resulta que siempre no”, sostuvo.

Blanco Sánchez comentó frente a este aviso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, “si se nos va el Ejército, nos quedamos completamente indefensos”.

Sin los militares y sin presencia permanente de la Policía Estatal, señaló que en el municipio sólo cuentan con un agente en la corporación municipal que “está cubriendo los 365 días del año, a cualquier hora, cualquier cosa que hay le avisamos y él inmediatamente llega”.

Indicó, ante las críticas de las autoridades estatales y federales en contra de los ayuntamientos por este tema, que “no es cuestión mía. La verdad es que estamos ofreciendo las vacantes y no hay quién las quiera”.

En este contexto que enfrenta el municipio en la actualidad, la presidenta municipal aseguró que ha hablado con el enlace del Gobierno del Estado en la región, Marco Vinicio Flores, para que les ayuden desde la administración gubernamental de la entidad a gestionar la permanencia del Ejército o la de la Policía Estatal.

Villanueva

Jorge García Vera, alcalde de Villanueva, informó que actualmente hay 44 policías municipales en activo, cuando por ley se debería contar con al menos 90.

Indicó que esto se debe a que ahora quien pretenda ingresar a las filas de la corporación, se les da una oportunidad de trabajo, a través de un contrato, durante el proceso de evaluación.

Sin embargo, cuando llega el momento de la evaluación, muchos aspirantes no logran aprobar, por lo que se les tiene que dar de baja hasta volver a encontrar nuevos aspirantes.

Expuso que aquellos que sí logran a aprobar y ser certificados, deciden buscar empleo en corporaciones como la Policía Estatal, pues ahí encuentran un mejor salario, como recientemente pasó con algunos aspirantes a ingresar a la policía municipal.

Dijo que en Villanueva los policías certificados ganan 10 mil pesos al mes.

A pesar del bajo número de policías, afirmó que los índices delictivos han disminuido y no se han tenido incidentes de alto impacto.