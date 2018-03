De no modificarse parámetros en pruebas, corporaciones policiacas desaparecerán

El ayuntamiento dará a conocer convocatoria para nuevos policías, pues están en la búsqueda de 71 agentes n fotos: LA JORNADA ZACATECAS

La rigidez del examen de control y confianza no permite que ingresen nuevos elementos

La evaluación debería estar estandarizada a su región particular y no nacional: Ramírez

En caso de no modificarse los estándares de evaluación para futuros elementos de la policía municipal por parte del Secretariado General Nacional, a través del Consejo de Seguridad para la evaluación en Zacatecas, estas corporaciones están sentenciadas a desaparecer, entre ellas la preventiva de Fresnillo.

Tras las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, donde exhorta a las alcaldías de la entidad a fortalecer sus corporaciones policiales, el secretario del ayuntamiento, Daniel Issac Ramírez Díaz, aseguró que en El Mineral no se ha desatendido del tema pero culpó a los estándares de evaluación por ser el factor principal de la poca aceptación de policías.

El informante estableció que gran parte de la rigidez que tiene el examen de control y confianza que se ha aplicado a los futuros policías, ha sido la causa de que las corporaciones, no sólo de Zacatecas sino del país, entren a colapsos para no tener policías capacitados y por ello tiendan a desaparecer.

“Los exámenes de control y confianza están catalogados como un estándar nacional, no es lo mismo un policía en Chihuahua a un policía en México o a un policía en Zacatecas y menos de Fresnillo; creo que los exámenes deberían de estar estandarizados no a nivel nacional sino a su región particular para que así tengamos más policías acreditados”, indicó Ramírez Díaz.

A decir del responsable de Policía interior del municipio, se deberán de tomar en cuenta cierto tipo de factores como idiosincrasia, educación, formación y valores desde la familia y otros rubros más, porque lamentó que exista gente que quiere ser policía pero en la mayoría de las ocasiones los estándares son tan altos que impiden enriquecer las fuerzas del orden.

Señaló que la responsabilidad del municipio ha sido captar a ciudadanos que quieren ser policías y se han atendido las convocatorias por parte de los ciudadanos pero los mecanismos evaluadores son los que han determinado el poco porcentaje de elementos que ingresan a las filas de la corporación preventiva.

“Recordemos que si hacemos recuento del año pasado, solamente tuvimos 3 por ciento de policías acreditados en el municipio, esto quiere decir que si en un futuro cercano las policías siguen manteniendo este nivel de acreditación, vamos a tener un colapso que se refiere a la falta de policías acreditados si no se implementa otro tipo de estrategias”, agregó.

Otro de los factores que afecta de manera considerable el bajo número de policías acreditados es el subsidio que reciben los municipios mediante la Federación, en particular del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); estas partidas presupuestales se entregan con base en efectivos que acreditaron las evaluaciones.

Por ende, en caso de no tener un mínimo número de policías, el recurso federal será menor y las acciones para seguridad, capacitación, equipamiento y prevención del delito también disminuirían; es una responsabilidad del estado y del municipio coadyuvar con la Federación para tener el número de acreditaciones, señaló el funcionario municipal.

Con base en lo anterior insistió en cambiar los mecanismos que tiene el Consejo de Seguridad para la evaluación en Zacatecas y tomar en cuenta las particularidades de cada entidad y con ello replantearse ante el Secretariado General Nacional para poder tener mejores resultados en materia de seguridad.

Reclutan

Durante la más reciente conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, hizo referencia a la poca respuesta de las alcaldías zacatecanas por incrementar el número de policías municipales activos; situación que según las autoridades de Fresnillo no es su caso, al contrario buscan 71 nuevos policías.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Policía Preventiva celebrada el pasado martes, se determinó efectuar la convocatoria para aspirantes a policías municipales que vencerá hasta el 31 de octubre de este año; con ello pretenden incrementar el bajo número de efectivos que tienen la encomienda de cuidar una de las ciudades considerada por sus habitantes como más insegura del país.

Entre algunos de los requisitos que solicitan para formar parte de las fuerzas municipales son tener una edad entre 18 a 35 años, ser de nacionalidad mexicana, tener acreditado el Servicio Militar Nacional, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal, no tener tatuajes, y la más importante, aprobar las evaluaciones del proceso de selección de aspirantes.

El proceso a seguir para ser policía municipal en Fresnillo es el reclutamiento que consta de la entrega de documentación y la entrevista, posteriormente será la fase de selección donde se determinará si los aspirantes cumplen con los conocimientos, habilidades y destrezas y finalmente la formación inicial inducida a los cadetes que aspiran a la carrera policial.

Luego de acreditar el proceso, los nuevos preventivos tendrán que ser preparados en formación policial dentro de un lapso de seis meses para llegar a formar parte de la corporación municipal, es decir, que en caso de tener inmediata respuesta a la solicitud emitida, los acreditados llegarían a formar parte de la corporación hasta el próximo mes de septiembre.

Para la convocatoria esperan mayor número de respuesta de aspirantes tal y como ocurrió en la edición anterior de reclutamiento pero no se podrá sobrepasar las 71 plazas porque es la meta de contratación para 2018. Las autoridades municipales están conscientes del alto índice de reprobación por ello consideran las vacantes suficientes.

En caso de no acreditar la evaluación, los interesados no podrán pertenecer a la corporación, por ejemplo a la policía auxiliar; este grupo, detalló el secretario de gobierno, ya está dentro de su cupo ideal de 30 elementos y no se tiene contemplado el crecimiento de elementos que circulan por el primer cuadro de la cuidad para fomentar la proximidad con la ciudadanía y debido a que no son acreditados, pues se encuentran desarmados.