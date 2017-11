Presenta Gobierno del Estado su plataforma digital Indyce

Ayer fue presentada la plataforma de indicadores de Desarrollo y Componentes Estadísticos de Zacatecas “Indyce”, propuesta como un sistema estatal de evaluación y transparencia de los avances de los cuatro ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, manifestó que de esta manera el Gobierno del Estado de Zacatecas tendrá elementos de medición y evaluación que podrán derivar en mayor bienestar para la ciudadanía. Lleva al escrutinio público 340 indicadores gubernamentales.

“Me da la impresión”, dijo, que cuando un gobierno dice que todo va bien “ya no les creen”, por lo que es mejor que se admita cuando hay deficiencias, expuso, y señaló que herramientas como Índyce se generan para mejorar y rendir cuentas.

En su intervención, el gobernador Alejandro Tello Cristerna recuperó el episodio del árbitro de futbol que el pasado 20 de noviembre durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, le sacó a él y a sus funcionarios, tarjeta amarilla por su desempeño en la administración pública al momento de decirle: “Alejandro, te conozco, me conoces, creo en ti, pero no te están ayudando. Ya basta de mantener la incompetencia”.

“Respeto profundamente la opinión y el sentir de dicho ciudadano, más su aseveración podría parecerme subjetiva o carente de argumentos. No con ello la estoy descalificando, simplemente considero que si no tenemos elementos de comparación, si no existe un sustento real al realizar aseveraciones, más que simplemente un sentir derivado de un estado de ánimo, una percepción personal, una molestia o hasta un antagonismo, la realidad puede desvirtuarse”, comentó el mandatario.

Dijo entonces que “busca generar las condiciones de medición, de comparación, de que de manera seria y objetiva el ciudadano tenga parámetros para cimentar una opinión en base a realidades”.

“En un mundo donde las cosas cambian de manera vertiginosa, la información puntual y fehaciente es lo mínimo que un ciudadano puede exigir a sus autoridades”, agregó.

Aprovechó el comentario para destacar el reciente premio que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a su gobierno por la plataforma digital “Obra transparente”.

Y reprochó con este motivo a “las voces que movidas, y lo digo respetuosamente, mas por el ímpetu político que por el raciocinio, la descalificaron”.

Sobre Indyce, expuso que contribuirá para reestablecer la confianza ciudadana en su gobierno, pues concentra información estadística obtenida de distintos ámbitos y publicada por diversas instituciones estatales y nacionales.

La plataforma digital muestra datos históricos, gráficos, descriptivos, y frecuencias de medición, entre otros que transparentan la información de manera ordenada y sistematizada “para una fácil y rápida referencia”.

Indyce contiene información conformada por los indicadores de desarrollo categorizados en 16 temas y por las metas quinquenales agrupadas en los cuatro ejes que conforman el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, precisó.

Tello Cristerna también aprovechó el foro para expresarse chantajeado por “muchos intereses económicos y perniciosos (…) que encuentran en la violencia que lamentablemente nos está tocando vivir, pero también combatir, una manera de descalificarme”.

Dijo, que el tema se está atendiendo y “y la seguridad deberá volver a Zacatecas”.

En el evento, el mandatario también tomó protesta al Consejo Estatal de Evaluación, integrado por un Comité Técnico, y otro denominado Comité Ciudadano para el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, así como por una comisiones que atenderán cada uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo.

El Comité Técnico evaluará los programas y los fondos, y emitirá recomendaciones para las políticas públicas en materia de salud, empleo, seguridad, etcétera, agregó por su parte Marco Vinicio Flores, titular de la Coordinación Estatal de Planeación.

Expresó que estas recomendaciones serán públicas y constituirán los insumos de los procesos de planeación, programación y presupuestación para mejorar el gasto y los servicios.

En el Comité Técnico participan sendos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Coneval, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Durango, y los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de la Función Pública y de Finanzas.

El Comité Ciudadano de Monitoreo de Indicadores es un órgano promotor de participación ciudadana cuyo objetivo es formular recomendaciones colegiadas e individuales para fortalecer las tareas en materia de seguimiento y cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo, precisó.

El organismo se integra por el titular de Inegi con sede en Zacatecas y cinco representantes de la sociedad civil, será presidido por el empresario Héctor Manuel Jaramillo López.

“El sistema Estatal de Evaluación es el mecanismo interinstitucional de consulta, deliberación y recomendación colegiadas que tiene como función el monitoreo y evaluación de las políticas públicas y proyectos implementados por las dependencias estatales que conforman la administración pública estatal”, su órgano de decisión el Consejo Estatal de Evaluación, también acotó.