De ser necesario, la Rectoría iría a la huelga de hambre

Advierten que el problema es la falta de subsidio; de cada 100 pesos que se gastan en la nómina de profesores, el presupuesto solamente otorga 60 pesos

Se requieren 354 mdp para solventar todas las obligaciones contractuales

Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que ante la falta de una respuesta favorable del Gobierno Federal a la solicitud de recursos extraordinarios para cerrar el año, podría recurrir a “medidas desesperadas”, entre ellas una huelga de hambre en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El problema, entonces, es la falta de subsidio a la Universidad, pues de cada 100 pesos que se gastan en la nómina de profesores, el presupuesto solamente otorga 60 pesos, lo que significa que el Gobierno Federal no aporta el recurso suficiente.

Para subsanar esa situación, dijo que la administración central se ha visto en la necesidad de utilizar recursos de varios rubros para pagar la nómina, “pero al interior de la UAZ debemos tomar conciencia de que nos falta subsidio y eso ya lo demostré en la Ciudad de México”.

“Hemos estado conversando, no perdemos la comunicación con instancias federales y estatales, pero si no hay una respuesta nos van a llevar a tomar medidas desesperadas como hacer una huelga de hambre afuera de la SHCP”, expresó Guzmán Fernández.

Recordó que la institución se ha esforzado en la corrección de varios errores y en su administración se han tomado decisiones importantes para atender omisiones que hubo anteriormente, pero “creo que no hemos sido correspondidos en ese sentido”.

La solicitud que se ha hecho a las autoridades es de 354 millones de pesos para solventar todas las obligaciones contractuales que van desde aguinaldo, primas de antigüedad y otras prestaciones.

Señaló además que la administración rectoral anterior heredó un convenio de reconocimiento de adeudo con el ISSSTE que establece el pago de 100 millones de pesos cada año sin algún soporte financiero.

Además, se intentó corregir el tema de pago de impuestos, pues al comenzar su rectorado había una deuda de 370 millones de pesos, por lo que la solicitud de recursos extraordinarios se ha realizado con esos argumentos.

Guzmán Fernández expuso que la prioridad es garantizar el pago de quincenas, aguinaldo y treintayunavos días, y si se cuenta con el recurso necesario, habría condiciones para pagar también prestaciones que se han rezagado, entre ellas las primas de antigüedad.

“Estamos en una situación muy delicada, pero quiero destacar que las instancias del Gobierno Federal y estatal reconocen el esfuerzo y planteamiento que ha hecho la universidad”, dijo el rector.

También se refirió al presupuesto otorgado por el Gobierno Federal a la UAZ para el 2018, que será de mil 468 millones de pesos, y advirtió que otra vez será insuficiente para pagar los compromisos contractuales, la seguridad social e impuestos, pero primero se requiere de un apoyo de 354 millones de pesos para concluir este año.