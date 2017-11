Hay irregularidades en la aplicación del Fondo Minero, asegura ASF

Sede de la Auditoría Superior de la Federación ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Observaciones, en segunda parte del informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2016

■ Se auditaron en concreto 17 proyectos en 10 municipios de 4 estados que fueron Durango, Chihuahua, Sonora y Zacatecas, por un total de 35 millones 610 mil 800 pesos

■ Analizaron los expedientes de cada uno y se constató que “la Sedatu carece de diversa información”

En 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se conforma con 80 por ciento de la recaudación proveniente de los derechos sobre minería y está encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Estas observaciones se incluyen en la segunda parte del informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2016 en la que se analizaron, entre otros rubros, varios de los proyectos llevados a cabo con dinero de este fondo, algunos de los cuales corresponden a Zacatecas.

La auditoría, explica el organismo fiscalizador, buscó revisar primero la recaudación de los derechos sobre minería y, después, su aplicación en el fondo, así como en programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a los que se destina el 20 por ciento restante de los ingresos por derechos mineros.

En 2016 el fondo tuvo 2 mil 191 millones 744 mil 400 pesos, de los cuales mil 271 millones 807 mil 300 pesos fueron destinados a 822 proyectos en 160 municipios de 18 entidades.

Para hacer la revisión de estos recursos, específicamente para ver si fueron aplicados en los destinos autorizados, se auditaron en concreto 17 proyectos en 10 municipios de 4 estados que fueron Durango, Chihuahua, Sonora y Zacatecas, por un total de 35 millones 610 mil 800 pesos.

Se analizaron los expedientes de cada uno y se constató que “la Sedatu carece de diversa información” entre la que destacan 11 proyectos que no tenían el programa de ejecución de los trabajos, 17 que no presentaban avance físico financiero, 9 que no contaban con acta de entrega-recepción y 11 en los que no se había pagado el finiquito de la obra.

Además, estaba ausente la información relacionada con el grado de avance del proyecto, la entrega de la obra y la comprobación del monto total.

En la reunión en la que la ASF presentó estos resultados a la secretaría encabezada por Rosario Robles Berlanga, esta dependencia “informó que implementó el Exhorto a los beneficiarios para cumplir con las obligaciones relativas a ‘Información, Control y Fiscalización’”. Sin embargo, al cierre del informe, la auditoría señala que Sedatu no proporcionó “evidencia documental del resultado de esas acciones”.

Asimismo en la revisión se detectó que también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “carece de información soporte de los recursos ministrados por el Fondo a los Estados y Municipios”.

Esta serie de observaciones se resumen en el dictamen como “eficiencias en la integración de los expedientes que documentan la verificación de la correcta aplicación de los recursos en proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”.

Las dependencias involucradas son la Sedatu, la SHCP, la Secretaría de Economía (SE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En total, se hicieron 8 observaciones que derivaron en 16 recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.