Especialista alerta sobre intención de ir contra radios comunitarias indígenas

Mi iniciativa no va en contra de radios comunitarias, sino “piratas”: Medrano

Afirma que se trata de regularizar este tipo de medio de comunicación

El diputado asevera que se busca combatir a aquellos particulares que usufructúan este bien nacional con fines de comercialización, propaganda religiosa u otros

El pleno de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del diputado Benjamín Medrano, que tiene como objetivo promover la regularización del espectro radiofónico y combatir a aquellos particulares que usufructúan este bien nacional con fines de comercialización, propaganda religiosa u otros, sin contar previamente con una autorización o concesión formal y que son comúnmente conocidas como “radios piratas”, se informó en un comunicado.

El legislador zacatecano advirtió que su iniciativa no va en contra de las radios comunitarias, porque éstas “no pagan ni la concesión ni los impuestos respectivos como las radios comerciales, porque las radios comunitarias o culturales tienen como objetivo promover la cultura, el derecho a la información y que tienen como única restricción por su naturaleza, de no comercializar los espacios”.

Para reforzar su dicho, citó el texto de su iniciativa que a la letra dice: “No sobra decir que la reforma aquí planteada no busca afectar de forma alguna a las radios comunitarias, toda vez que éstas gozan de un régimen especial en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les permite acceder al espectro radioeléctrico, por lo que ninguna radiodifusora que se haya plegado a los términos de dicho ordenamiento tiene cosa qué temer.”

Señaló que los legisladores que votaron en contra, asumían que con este cambio legal se pretendía terminar con las cerca de 500 radios comunitarias o de uso social que actualmente no cuentan con una concesión, pero el diputado Medrano, aclaró que se trata de regularizar estos medios de comunicación y permitir a las autoridades contar con un padrón confiable de dichas radios.

La iniciativa busca reformar el Código Penal Federal al incluir sanciones que contemplan desde la inhabilitación por cinco años al infractor, así como castigos que van de los dos hasta seis años de cárcel y 300 días de multa “a quien use, aproveche o explote las bandas de frecuencia de recursos orbitales sin contar con el permiso del Estado Mexicano, así como el decomiso de instrumentos u objetos que utilice para la comisión del delito , cualquiera que sea su naturaleza”, señala textualmente la iniciativa aprobada, según el boletín.

El diputado Benjamín Medrano destacó que el espíritu de su iniciativa es regularizar e inhibir la explotación de frecuencias radiofónicas de manera ilegal e imponer sanciones a todos aquellos ciudadanos que no quieren cumplir con la legislación en la materia que permite que cualquier persona pueda solicitar una concesión.

Iniciativa de Medrano contra radios comunitarias “no es una mera expresión personal de intolerancia racista”

Las radios comunitarias son un instrumento muy importante en la organización de los pueblos indios. Son estos en su mayoría, quienes cuentan con este tipo de medios de comunicación que “les han permitido resistir el altísimo despojo”.

En ese sentido la postura del diputado federal priísta, Benjamín Medrano, que busca sancionar con seis años de prisión a los operadores de las estaciones que no cuenten con una concesión, no es una mera expresión personal de intolerancia racista sino algo más grave, un ataque que busca allanar el camino a las empresas trasnacionales para que puedan apoderarse de su bienes comunales, dijo Marco Antonio Torres Inguanzo.

El colaborador de La Jornada Zacatecas, a la par docente universitario, observó que el papel que cumplían los cacicazgos regionales fundamentalmente priistas, ahora lo ostentan las empresas, muchas de ellas trasnacionales que “van sobre las tierras indígenas muy ricas en madera, energéticos, agua o minerales, etcétera”.

“Entonces, claro que en ese contexto también –los pueblos indios- hacen una crítica fuerte a todo lo que los está agrediendo”, puntualizó.

Ante la organización de los pueblos y la utilización de las raciones comunitarias para ello, tanto el gobierno como los consorcios ven en ellas a un enemigo porque es el elemento articulador de las comunidades.

“Ellos están bajo asedio y agresión continua, entonces ahora que viene este proceso político importante están arremetiendo más fuerte contra esta red de comunicación y organización indígena donde además es muy interesante ver que hay una articulación ya política de los pueblos indios”.

Es también una estrategia política inmersa en un contexto preelectoral en el que el desprestigio de Enrique Peña Nieto ha afectado fuertemente al PRI.

El jefe del Ejecutivo federal ha logrado ubicarse como uno de los presidentes más repudiados, incluso superando a Felipe Calderón Hinojosa; por ello el régimen pretende controlar los procesos comunicativos “que de por sí no se controlan”, sean las radios comunitarias o las redes sociales, expuso.

“Entonces están en eso, es una estrategia, está pensada, premeditada, no son actitudes espontáneas” ni fobias de una persona.

“Medrano solamente es un enviado a hacer trabajo sucio, es el jilguero del trabajo sucio que va a la Cámara –de diputados- para embestir de manera más fuerte y efectiva a las radios comunitarias. No es solamente un asunto de un sujeto intolerante, que lo es, y por algo a él lo ponen a hacer el trabajo sucio y no a otros”, opinó.

El tema está vinculado también a la candidatura indígena que impulsa el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

“Lo que a ellos les importa es que los pueblos indios no estén organizados y resistiendo porque no pueden hacer uso de esos recursos naturales en la alianza con estas empresas de las que hablamos. Y claro, por supuesto que el EZ en la organización del Congreso Nacional Indígena es de las voces no solo más respetadas, sino que generan estrategias para resistir y ahora sacan una candidatura que los va articular aún más, es interesante por ese motivo también”.

Torres Inguanzo adelantó por todas estas consideraciones que el ataque a las radios comunitarias se incrementará, “las radios y los pueblos van a resistir, y las redes y la ciudadanía también, entonces se va a agudizar, y la resistencia también”.