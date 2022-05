Músicos se inconforman con proceso de entrega de medalla Candelario Huízar

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La entrega de la Medalla al Mérito Musical “Candelario Huízar” a Héctor Mora de Lira ha generado suspicacia entre una parte del gremio de músicos, quienes argumentan que el jurado de dicho certamen al parecer no lee o no interpreta bien las bases y se le entrega siempre a los más veteranos sin importar si tienen méritos o no, como estipula la propia convocatoria, por lo que consideraron que se le debería cambiar al nombre a medalla al “Decano Musical” porque tampoco se les reconoce a músicos jóvenes destacados.

Pidiendo a este medio mantener el anonimato, señalaron respetar la trayectoria del recién galardonado, Héctor Mora de Lira, no obstante, apuntaron que él se jubiló de la Universidad Autónoma de Zacatecas hace 16 años, mismos en los que ya no ha hecho más al respecto. Por lo que el jurado o grupo colegiado encabezado por el pianista Alejandro Barrañón, no respetó la convocatoria.

Recordaron que el galardón está dirigido a reconocer, según la convocatoria, a las y los zacatecanos que hayan destacado por la calidad de su obra como compositores, ejecutantes, docentes o investigadores en el ámbito musical. Asimismo, señala que se puede postular a todos aquellos músicos que por su dedicado empeño y trayectoria a favor de la música, mismos que hayan destacado como compositores, ejecutantes, docentes o investigadores de la música mexicana.

Sin embargo, argumentan, en su mayoría, el uso y costumbre de esta entrega es más bien dirigido al personaje que más años tiene, no importando si su trayectoria haya sido destacada en local, nacional e internacional, pues la convocatoria también menciona en sus apartados que deben presentar testimonios, materiales discográficos, impresos o de cualquier otra índole que sustenten o avalen la candidatura, así como una relación de premios, reconocimientos, entre otras distinciones, previos a la postulación.

Pero en el caso del recién galardonado parece que por el hecho de haber tenido una jubilación en el trabajo musical fue suficiente para ser acreedor al reconocimiento. Ante ello, recalcaron la sugerencia de cambiar mejor el nombre por «Medalla al decano musical», pues la convocatoria pide también tener más de 30 o 40 años en el medio, dejando con esto a los jóvenes destacados y reconocidos a nivel nacional e internacional, sin la oportunidad de ser acreedores.

“De seguir así, también sería menos complicado y se evitarían más trabajo si fueran formando a todos los músicos de Zacatecas por edad y cada uno ya podría saber cuándo le tocaría este premio. Por que como lo hacen ahora, ese premio genera suspicacias”, concluyeron.