Realiza Gobierno de Zacatecas Feria de Salud para prevenir embarazos en adolescentes

Trabajar de cerca con cada grupo de edad que integra la sociedad, ha sido un distintivo de la administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila; por ello, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), se realizó una feria de salud enfocada a temas relacionados con la prevención del embarazo en adolescentes.

Omar Alberto Venegas Gurrola, director de atención médica de la SSZ, encabezó el acto inaugural de este ejercicio, en la Escuela Secundaria General José Vasconcelos, del municipio de Trancoso, en donde refrendó el compromiso del Gobierno de Zacatecas para trabajar con cada una de las demarcaciones en temas que integran el cuidado de la salud pública.

Dijo a alumnas y alumnos que, para llevar una vida con bienestar, se requiere contar con la información necesaria para ejercer una vida sexual con responsabilidad, para lo cual siempre tendrán el respaldo y acompañamiento de las instituciones de salud.

Itzayana Salas Raudales, fue la portavoz del alumnado en esta institución; en su mensaje, habló de las complicaciones médicas y sociales que puede acarrear un embarazo a temprana edad, por lo que resaltó la importancia de instalar este tipo de módulos para que la juventud cuente con la información necesaria para prevenir también las infecciones de transmisión sexual.

Se contó con la participación de María Elena Pérez Ortiz, coordinadora del Grupo Estatal de Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA), y de Karla Isabel Guardado Oropeza, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer).

La prevención de embarazos en México es un tema prioritario para la salud pública; aunque aún es un reto, se han registrado avances significativos. En Zacatecas, de 3 mil 228 nacimientos en menores de 15 años de edad, registrados en 2023, disminuyó a 2 mil 632 en 2024.