Supervisan Presidenta Honorífica de SEDIF y Secretaria de Obras Públicas rehabilitación de Casa Hogar para Jóvenes

Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas

Con el objetivo de supervisar los trabajos de rehabilitación de la Casa Hogar para Jóvenes, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, y la Secretaria de Obras Públicas, Mildret Montes Inchaurregui, realizaron un recorrido por las instalaciones ubicadas en el municipio de Guadalupe.

Uno de los principales objetivos de la señora Sara Hernández de Monreal es el cuidado y la atención de estos jóvenes en estado de vulnerabilidad; por ello, apoyada en la Secretaria de Obras Públicas, se dio a la tarea de dignificar este espacio tan importante para la sociedad.

Los trabajos que se realizan consisten en mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, cancha de usos múltiples y albañilería, en general.

Con estos trabajos, aparte de dignificar las instalaciones, se brinda un espacio seguro y confiable para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes y que, en algún momento, puedan adaptarse nuevamente a la sociedad.

