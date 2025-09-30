Capacita Guadalupe a funcionarios en materia de prevención ante un siniestro

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte de las acciones que permiten salvaguardar la seguridad de las y los servidores públicos y optimizar los recursos públicos mediante prácticas responsables, el Ayuntamiento de Guadalupe a cargo del Presidente Municipal Pepe Saldívar, a través de Control Vehicular Municipal, llevó a cabo la capacitación denominada “Ahorro de Combustible y acciones a tomar ante un siniestro”.

- Publicidad -

Esta capacitación fue impartida por Alonso González Márquez, asesor de seguros en Grupo Financiero INBURSA y fue dirigida a las y los servidores públicos del Departamento de Control Vehicular de la Presidencia de Guadalupe en donde se les brindó información sobre las acciones a tomar ante alguna eventualidad de siniestro con los vehículos oficiales y el ahorro de combustible.

Carlos Uriel Lechuga, Jefe de Unidad de Control Vehicular, expresó su agradecimiento al primer edil por su invaluable apoyo y compromiso con este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo del municipio.

Asimismo, reconoció a la Síndica Municipal, Analí Infante Morales, por el respaldo brindando en este evento, los cual refleja el interés de las autoridades en impulsar la capacitación continua de todas y todos los servidores públicos.

Finalmente, Carlos Lechuga, agradeció al ponente Alonso González, por compartir su experiencia y conocimiento que sin duda serán de gran utilidad para adquirir herramientas prácticas.

“Agradecemos profundamente la asistencia de cada uno de ustedes, su presencia confirma el compromiso que tienen en la mejora continua con la prevención de riesgos y con la aplicación de buenas prácticas que nos permitan salvaguardar la integridad física, así como cuidar los recursos y generar un impacto positivo en beneficio de nuestra comunidad”, indicó.